Il cast di Celebrity Hunted 4, quali sono le coppie di concorrenti della quarta stagione del reality

A cura di Elisabetta Murina

Svelato il cast della quarta stagione di Celebrity Hunted, il firmato da Amazon Prime Video. Quattro le coppie di personaggi del panorama italiano pronti a darsi alla fuga, con l'obbiettivo di non essere catturati da un gruppo di "cacciatori": Raoul Bova e la moglie Rocio Muñoz Morales, le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. La data d'uscita non è ancora stata rivelata, ma la piattaforma fa sapere che i nuovi episodi arriveranno nel 2024. Ecco il cast completo:

Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales

Belen e Cecilia Rodriguez

Gué e Ernia

Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani

Belen e Cecilia Rodriguez

Cecilia e Belen Rodriguez

Modelle, influencer e conduttrici, Belen Rodriguez e la sorella minore Cecilia si sono trasferite dall'Argentina all'Italia per iniziare la loro carriera. La prima ha lavorato inizialmente come modella, per poi arrivare in tv con diversi programmi e reality, tra i quali L'Isola dei Famosi, Scherzi a Parte, ma anche il palco del Festival di Sanremo, Colorado e Le Iene. La seconda segue le scie della maggiore di casa e si fa conoscere dal pubblico italiano grazie alla partecipazione prima all'Isola dei Famosi nel 2015, poi al Grande Fratello Vip due anni più tardi, dove conosce anche il compagno e futuro sposo Ignazio Moser. Per la prima volta, con Celebrity Hunted, parteciperanno insieme a un reality.

Guè e Ernia

Guè e Ernia

Gué è uno dei rapper più influenti nel panorama italiano, diventato un punto di riferimento per la scena hip hop del nostro paese. Il primo album nel 2000 con Jake La Furia e Dargen D'Amico, poi sempre con Jake La Furia e il produttore Don Joe dà vita al gruppo Club Dogo. Negli anni si afferma sempre di più, aprendo la strada al successo anche in classifica e sui media generalisti. Ernia invece, 29 anni, cresce nella periferia ovest di Milano e in breve si fa spazio nel panorama musicale grazie ai suoi primi due album, Come uccidere un usignolo (disco di platino) e 68 (doppio disco di platino), ottenendo ottimi risultati in fatto di critica e gradimento del pubblico. Nel 2020 pubblica uno degli album più fortunati dell’anno: Gemelli, che fa il pieno di certificazioni.

Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina

Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina sono due comici e attori. Le loro strade si sono incontrate già nel corso dell'ultima edizione di Lol-Chi ride è fuori, dove cercavano di farsi ridere a vicenda per abbandonare il gioco. Brenda Lodigiani è nota anche grande pubblico per la sua collaborazione con il Milanese Imbruttito, insieme a Germano Lanzoni. Ma ha alle spalle anche una carriera come attrice teatrale e al cinema. Tra i film a cui ha preso c'è Mollo tutto e apro un chiringuito. Herbert Ballerina si è fatto spazio nella scena comica italiana con Maccio Capatonda. Insieme sono stati protagonisti di numerosi sketch trasmessi in programmi come Mai Dire Lunedì e Mai Dire Martedì. Poi il cinema con il film di Checco Zalone Che bella giornata. Dal 24 gennaio 2011 entra a far parte del programma radiofonico Lo Zoo di 105 insieme ai due colleghi Marcello Macchia ed Enrico Venti.

Raoul Bova e Rocio Morales

Raoul Bova e Rocio Morales sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Insieme dal 2013, si sono conosciuti sul set del film Immaturi- Il Viaggio, instaurando inizialmente un legame professionale, che poi con il tempo si è trasformato in amore. Proprio Immaturi, per Rocio Morales, è stato il suo ingresso nel mondo dello spettacolo in Italia. Dopo quel ruolo, viene scelta come protagonista della serie Un Passo dal cielo, mentre nel 2015 affianca Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo, poi ancora il film Tango Per La Libertà, All Roads Lead To Rome con Sarah Jessica Parker, Tu Mi Nascondi Qualcosa.