Belen e Cecilia Rodriguez parteciperanno per la prima volta insieme ad un reality Le sorelle Rodriguez hanno entrambe partecipato all’Isola dei Famosi, ma non hanno mai fatto un reality insieme. Presto saranno protagoniste in coppia di Celebrity Hunted 4, il format sulla ‘caccia all’uomo’ prossimamente disponibile in streaming per Amazon Prime Video.

A cura di Giulia Turco

Celebrity Hunted sta per tornare con una nuova emozionante quarta stagione. Riparte la caccia all’uomo targata Endemol che porterà nuove coppie di avventurosi concorrenti in giro per l’Italia cercando di depistare i loro esperti ‘cacciatori’, nello show disponibile in streaming prossimamente su Amazon Prime Video.

Chi sono le coppie protagoniste di Celebrity Hunted 4

A rivelare in anteprima i nomi del cast della quarta edizione di Celebrity Hunted è DavideMaggio. Stando alle indiscrezioni, tra i volti protagonisti del programma quest’anno ci sarà una coppia che è una solida squadra anche nella vita reale. Si tratta di Raoul Bova e la compagna Rocio Munos Morales: insieme dal 2013 sono genitori di due bambine, Luna e Alma. Chissà se la loro sintonia supererà la prova della Caccia all’Uomo. La seconda coppia di famosissime è formata da Belen e Cecilia Rodriguez, le sorelle argentine che possono definirsi vere e proprie veterane dei reality. Nonostante entrambe abbiano partecipato all’Isola dei Famosi però, per loro è il primo reality al quale partecipano insieme. Nel cast ci saranno inoltre la coppia formata dai comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani e quella dei rapper Guè ed Ernia.

I vincitori delle tre precedenti edizioni

Difficile a dirsi oggi, ma a vincere la prima edizione italiana di Celebrity Hunted sono stati gli ex amici del cuore Fedez e Luis Sal. Era il 2020 e i due erano molto affiatati, tanto che dalla loro collaborazione era appena nato il loro poi cast Muschio Selvaggio. In realtà, quell’anno ci furono ben due coppie di vincitori: oltre a Fedez e Luis anche Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno portato a casa la vittoria. L’anno successivo poi è stato il turno di Elodie e Miss Keta, che hanno instaurato subito una chimica vince ente. Nel 2022 invece, il primo posto è stato quello della coppia formata da Marco D’Amore e Salvatore Esposito.