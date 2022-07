Alberto Matano e Riccardo Mannino, le foto della luna di miele a Pantelleria Alberto Matano e Riccardo Mannino, dopo il matrimonio, si godono una rilassante luna di miele immersi nella natura incontaminata della Sicilia.

A cura di Daniela Seclì

Fonte: Chi

Dopo il matrimonio, Alberto Matano e Riccardo Mannino si stanno godendo la luna di miele nell'incantevole cornice di Pantelleria. Il settimanale Chi, ha pubblicato le foto della coppia, mentre si rilassa al sole e si diverte in acqua. Dopo 15 anni di amore, sono più uniti che mai.

Matano e Mannino, dopo il matrimonio partono per la luna di miele

Bagni, gite in barca e selfie, così sta trascorrendo la luna di miele di Alberto Matano e Riccardo Mannino. Il conduttore de La vita in diretta e l'avvocato cassazionista hanno staccato dal lavoro, per immergersi nel panorama paradisiaco di Pantelleria. Il settimanale Chi ha fatto sapere che sono ospiti del resort di un amico:

"Alberto e Riccardo, in luna di miele a Pantelleria, ospiti del resort di un amico. Una settimana di totale relax, con qualche sortita in barca (presa a noleggio). Entrambi molto attenti alla forma fisica, si sono comunque concessi qualche trasgressione con la cucina siciliana".

Le foto della coppia a Pantelleria

Fonte: Chi

Nelle numerose foto pubblicate dal settimanale Chi, Alberto Matano e Riccardo Mannino si godono la natura incontaminata di Pantelleria. La coppia fa un tuffo nell'acqua cristallina, poi prende la tintarella sotto il sole cocente. Poco dopo, insieme, vanno ad esplorare la costa con una barca presa a noleggio. Tornati sulla terra ferma, appaiono sorridenti e distesi, mentre si concedono dei selfie. In un'intervista rilasciata a R101, il giornalista rivelò che fu lui a fare il primo passo e da allora non si sono più lasciati: