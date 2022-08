Luna di miele anticipata per Fabrizio Corona e Sara Barbieri, le foto della fuga d’amore in Sardegna Luna di miele anticipata per Fabrizio Corona e Sara Barbieri. L’ex re dei paparazzi e la modella sono stati fotografati dal settimanale Chi durante una romantica e passionale vacanza in Sardegna prima delle nozze, che dovrebbero svolgersi entro fine estate.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Continuano le fughe d'amore di Fabrizio Corona e Sara Barbieri prima delle nozze, che dovrebbero arrivare entro fine estate. Dopo aver trascorso un romantico soggiorno a Capri, la modella 22enne e l'ex re dei paparazzati sono stati fotografati dal settimanale Chi in Sardegna, durante una vacanza all'insegna della passione.

La vacanza in Sardegna di Corona e Sara Barbieri

I futuri sposi continuano a festeggiare il loro amore, fuggendo dalla città e rifugiandosi al mare, lontano da tutto e tutti. E dopo Capri, Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno scelto un'altra isola per concedersi del tempo insieme. Questa volta, infatti, è la Sardegna la meta scelta dai due piccioncini, nello specifico la località di Poltu Qualtu. I paparazzi del settimanale di Alfonso Signorini hanno fotografato la coppia durante una giornata in piscina, trascorsa tra baci pieni di passione e abbracci. Una luna di miele anticipata a tutti gli effetti, in attesa del grande giorno che dovrebbe arrivare entro la fine dell'estate. Nonostante tra loro ci sia una notevole differenza di età, Corona è sicuro che sia proprio lei la donna giusta con cui convolare a nozze.

(Foto dal settimanale Chi)

L'amore tra Sara Barbieri e Fabrizio Corona

Era stato l'ex re dei paparazzi, sempre tra le pagine del settimanale Chi, a parlare per la prima volta della fidanzata Sara Barbieri, 22 anni, modella di professione: "Con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato. Ma stiamo insieme da un anno, con lei convivo da un anno, con lei e con Carlos". Una storia che quindi Corona sta scegliendo di vivere lontano dai riflettori, a differenza di alcune esperienza passate, e nella quale è intenzionato ad andare fino in fondo.

Entro fine estate, infatti, dovrebbero coronare il loro sogno d'amore con le nozze e la differenza d'età non è di certo un problema: "Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente. É vero, ha 26 anni in meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare".