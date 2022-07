Fuga d’amore per Fabrizio Corona e Sara Barbieri, la romantica vacanza a Capri prima delle nozze In attesa delle nozze a fine estate, Fabrizio Corona e Sara Barbieri si godono una romantica vacanza sull’isola di Capri. L’ex re dei Paparazzi è da poco uscito allo scoperto con la modella, di 26 anni più giovane, ed è intenzionato a fare con lei il grande passo.

A cura di Elisabetta Murina

Nella vita sentimentale di Fabrizio Corona è tornato il sereno. L'ex re dei paparazzi sta vivendo la sua storia d'amore con la modella Sara Barbieri, di 26 anni più giovane, che presto diventerà anche sua moglie. In attesa della fatidica data, che dovrebbe essere a fine estate, la coppia si sta godendo una romantica vacanza sull'isola di Capri, tanto che c'è chi parla di viaggio di nozze anticipato.

Corona in vacanza a Capri con la futura moglie

La copia ha deciso di rilassarsi concedendosi una fuga d'amore dalla città e scappando sulla romantica Isola di Capri, immortalando poi il tutto in scatti e brevi video condivisi sui social. Tra le storie Instagram della giovane modella si vede lo scorcio di una stanza con un balcone affacciato direttamente sul mare. Poi un selfie insieme al futuro marito e un viaggio con un mezzo decisamente particolare: una apecar. La coppia, seduta dietro e all'aperto, si abbraccia e si gode il panorama mozzafiato dell'isola e dei suoi vicoletti. Ed è anche Corona a immortalare il loro viaggio, pubblicando un breve video mentre stringe tra le braccia la sua fidanzata e futura moglie.

Alcuni momenti della romantica vacanza a Capri di Corona e Sara Barbieri (foto via Instagram)

Corona e Sara Barbieri si sposeranno a settembre

Tra le pagine del settimanale Chi, non molto tempo fa, l'ex re dei paparazzi aveva parlato per la prima volta della fidanzata Sara Barbieri: "Con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato. Ma stiamo insieme da un anno, con lei convivo da un anno, con lei e con Carlos".

Fabrizio Corona e Sara Barbieri (foto dal settimanale Chi)

Una storia che Corona sta scegliendo di vivere lontano dai riflettori, a differenza di alcune esperienza passate, e nella quale è intenzionato ad andare fino in fondo coronandola con il matrimonio a fine estate: "Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente". Sara Barbieri ha 22 anni, vive a Milano ed è una modella di professione, ma il futuro marito ci tiene a precisare: "É vero, ha 26 anni in meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare".