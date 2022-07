Danilo Gallinari ha sposato la giornalista Eleonora Boi, le romantiche nozze in Sardegna Danilo Gallinari ed Eleonora Boi si sono sposati. Il cestista italiano, star dell’NBA, ha coronato il suo sogno d’amore con la giornalista nella romantica cornice del Golfo degli Angeli in Sardegna. Le nozze arrivano a due anni e mezzo dalla nascita della loro prima figlia, la piccola Anastasia.

A cura di Elisabetta Murina

Danilo Gallinari ha sposato Eleonora Boi. La star dell'NBA e la giornalista sportiva sono convolati a nozze nella giornata di sabato 23 luglio nella romantica cornice del Golfo degli Angeli, in Sardegna. Nel 2020 avevano coronato il loro amore con la nascita della prima figlia, Anastasia.

Il matrimonio tra Danilo Gallinari e Eleonora Boi

La coppia formata da Danilo Gallinari e Eleonora è tra le più amate nel mondo dello sport. Per il loro grande giorno, gli sposi hanno scelto di lasciare gli Stati Uniti, dove vivono stabilmente, e tornare in Sardegna, vicino a Cagliari, città d'origine della giornalista. Nella romantica cornice del Golfo degli Angeli, al tramonto, hanno coronato il loro sogno d'amore alla presenza di amici e parenti.

Il ricevimento si è poi spostato a Villa d'Orri, per festeggiamenti in grande stile. Un giardino interamente addobbato di luci, che hanno reso magica l'atomsfera, balli, un'esibizione di artisti chiamati per l'occasione e poi il momento del taglio della torta. "NBA Size", ha scritto sui social il fratello dello sposo riferendosi alla grandezza della torta.

L'amore tra Danilo Gallinari e Eleonora Boi

Con il matrimonio, celebrato solo due giorni dopo il 36esimo compleanno della sposa, la coppia ha coronato un percorso d'amore iniziato nel dicembre 2020 con la nascita della prima figlia Anastasia. Prima del lieto evento, il cestista e la giornalista sportiva avevano vissuto un periodo difficile nella loro storia, tanto da arrivare a decidere di prendersi una pausa.

Il riavvicinamento poi nella primavera del 2019 e un anno dopo l'arrivo della piccola di casa. Ora tutti e tre vivono stabilmente negli Stati Uniti, Gallinari gioca nei Boston Celtics e sono diventati inseparabili. E lo sport sembra essere di casa. Eleonora Boi infatti è una giornalista sportiva, cagliaritana d'origine e seguitissima sui social (quasi 800mila follower). Al momento lavora a Sport Mediaset e si occupa anche di basket, sport del marito.