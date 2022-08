Fabrizio Corona: “Carlos vorrebbe un figlio, ci trasferiremo a Los Angeles. Nina? La ama follemente” Fabrizio Corona e il figlio Carlos si sono raccontati sul settimanale Chi: il progetto di una nuova vita a Los Angeles, l’amore che lega il ventenne alla madre Nina Moric e il rapporto di Carlos con Sara Barbieri.

A cura di Daniela Seclì

Carlos e Fabrizio Corona, fonte: Chi

Fabrizio Corona e il figlio hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, in occasione del ventesimo compleanno di Carlos. Nina Moric non era presente alla festa che si è tenuta a Noto, ma ciò non implica che tra madre e figlio non ci sia un ottimo rapporto. Ogni piccola divergenza del passato, sembra essersi appianata.

Nina Moric assente al compleanno di Carlos, il commento del figlio

Carlos Corona ha spiegato che il fatto che Nina Moric non fosse presente al suo compleanno, non ha alcun peso sul loro rapporto. Al contrario, conta di vederla una volta rientrato a Milano, perché ci tiene a mantenere con lei un rapporto armonioso:

Per me questo non è stato un problema, io e lei siamo legati, a prescindere dal compleanno, ci vogliamo molto bene, la vedrò quando torno a Milano. Voglio che ci sia un po’ di armonia, bisogna lavorarci, ma la si può trovare.

Anche Fabrizio Corona ha detto la sua a riguardo: "Carlos è molto bravo e molto paziente con sua madre che è in un momento difficile, davvero difficile, ma è sempre la sua mamma. Lei, è naturale, gli vuole bene. E Carlos cerca sempre di farla sentire, se non bene, meglio. Lui la ama follemente, non ha rancori, è un ragazzo – al di là di tutto – forte e maturo".

Il rapporto tra Carlos e Sara Barbieri, fidanzata di Fabrizio Corona

Sara Barbieri e Fabrizio Corona

Carlos Corona ha parlato anche del suo rapporto con Sara Barbieri, che era presente al suo compleanno. Ha spiegato di andare d'accordo con lei, anche perché – per carattere – quando nota che c'è qualcosa che non va, lo fa subito presente. Preferisce chiarire anziché lasciare che piccoli fraintendimenti possano minare un rapporto:

Io vado d’accordo con le persone, sono amorevole, alla prima cosa che non va non sono il tipo che si chiude, sono uno che parla, che chiacchiera, aperto, poi Sara ogni tanto mi salva e mi tutela dalle situazioni un po’ azzardate anche divertenti, giocose, ma pur sempre un po’ estreme, che vorrebbe combinare papà.

I sogni di Carlos Corona: una nuova vita a Los Angeles e un figlio

Carlos e Fabrizio Corona, fonte: Chi

Fabrizio Corona ha parlato della vita frenetica avuta negli ultimi 20 anni, tra successi, amori e i problemi con la giustizia. Le sue vicende personali si ripercuotevano sulla serenità di Carlos: "Siamo verso la fine, siamo proiettati verso un futuro che sa di futuro". A questo punto è intervenuto Carlos che ha svelato: "Abbiamo questo progetto che è finire questa pena, un anno e mezzo, e trasferirci a Los Angeles. […] Nei prossimi dieci anni vorrei trovare una compagna, costruirmi una famiglia". Fabrizio Corona, allora, ha concluso l'intervista con un "retroscena":