Vittorio Brumotti aggredito e rapinato a Los Angeles: “Mi hanno messo una pistola in bocca” Traumatica disavventura all’estero per Vittorio Brumotti, che mentre si trovava in vacanza a Los Angeles con la compagna è stato aggredito e rapinato: “Mi hanno colpito alla testa col calcio di una pistola”.

A cura di Andrea Parrella

Attimi di terrore per Vittorio Brumotti, aggredito a Los Angeles mentre era con la fidanzata Annachiara Zoppas e due loro amici in vacanza. Il conduttore di Paperissima Sprint e inviato biker di Striscia la notizia è stato vittima di una rapina nella cittadina californiana, avvenuta in pieno giorno. Lui stesso ha raccontato nelle scorse ore l'accaduto, come riporta il sito di Striscia La Notizia: "Mi hanno dato il calcio di una pistola in testa e mi sono svegliato per terra con un’altra pistola infilata in bocca, è stato un momento terribile".

La disavventura di Vittorio Brumotti

Il racconto di Brumotti prosegue così: "Sono qui in vacanza con Annachiara. Stavo girando dei video con la bici sulla Pacific, la via principale della costa, e in lontananza vedo due ragazzi che si stanno picchiando. Decido di allontanarmi, di cambiare strada, ma poco dopo mi accorgo che ci sono quattro persone che mi seguono in bici".

Polizia intervenuta con un elicottero

L'inviato e presentatore televisivo, più volte aggrediti in questi anni durante i suoi servizi, ha aggiunto: "Mentre cerco di allontanare un mio amico e Annachiara mi colpiscono in testa con il calcio di una pistola, mi buttano per terra, mi riempiono di calci e pugni, mi mettono un’altra pistola in bocca e mi levano l’orologio e lo zaino. Poi si girano verso Annachiara: io cerco di reagire, ma ero mezzo svenuto. Loro a quel punto decidono di scappare, lanciano via una delle pistole, che poi trovo io". Brumotti spiega quindi di essere stato salvato anche dall'intervento delle forze dell'ordine: