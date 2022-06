Alberto Matano svela come è nato l’amore con Riccardo Mannino: “Ho fatto io il primo passo” Alberto Matano è tornato a parlare del matrimonio con Riccardo Mannino. Ha svelato come è nata la loro storia d’amore, poi ha commentato l’affetto che li ha travolti: “Le persone si sono ritrovate nella nostra normalità”.

A cura di Daniela Seclì

Foto di Azzurra Primavera, Fonte: Instagram Alberto Matano

Alberto Matano è tornato a parlare del suo matrimonio con Riccardo Mannino. Il conduttore, che il 12 settembre tornerà al timone de La vita in diretta, si è raccontato nel programma di R101 "Facciamo finta che", condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri:

“È la prima volta che ne parlo pubblicamente dopo il matrimonio; io devo davvero ringraziare il mio pubblico, ma tutte le persone che ci fermano per strada e ci fanno gli auguri. È davvero un’onda inaspettata di amore".

Perché le persone si sono ritrovate in questa storia d'amore

Alberto Matano ha raccontato che nonostante sia rimasto colpito dall'affetto che lo ha travolto, ritiene che le persone si siano ritrovate nella naturalezza con la quale ha parlato e ha vissuto la relazione con Riccardo Mannino:

"Sono rimasto molto colpito perché noi non abbiamo fatto proclami, è stato tutto molto normale e in questa normalità le persone si sono ritrovate e questo mi fa piacere. Io credo che la società sia molto più avanti di quello che noi pensiamo”.

Il primo passo lo ha fatto Alberto Matano

Alberto Matano ha svelato anche come è nata questa relazione. Dopo una serie di incontri del tutto casuali, il giornalista ha deciso di prendere l'iniziativa e di parlare con l'avvocato cassazionista:

"Una delle cose magiche della vita sono senz’altro gli incontri, il fatto che ci si riconosca in qualsiasi circostanza. Io ho visto Riccardo una sera in un ristorante, una persona al tavolo con me lo conosceva e poi ci siamo rincontrati varie volte, a un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto: ‘Adesso gli parlo’. Il primo passo l'ho fatto io, poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio e poi dopo un anno ci siamo messi insieme”.

Infine, è arrivata la proposta di matrimonio, sollecitata dall'amica Mara Venier: "Una volta a cena ci ha chiesto: ‘Ma quand'è che vi decidete?’ e io ho risposto: ‘Beh, adesso faccio cinquant’anni, poi riprendo il programma, magari più in là’, invece poi Riccardo ha preso il telefono in mano e ha detto: ‘Ma no, facciamolo adesso, prima dell'estate’, quindi in un mese abbiamo organizzato tutto”.