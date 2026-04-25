La vita privata di Luca Laurenti: la moglie Raffaella Ferrari e l’amore per i due figli Serena e Andrea

La relazione tra Luca Laurenti e Raffaella Ferrari è una delle più longeve dello spettacolo italiano. I due si sono sposati nel 1994, dopo che lo storico amico e collega Paolo Bonolis fece loro da "cupido" presentandoli. Laurenti è padre di due figli: la prima, Serena, è nata nel 1990 da un legame precedente dell'artista, mentre il secondo, Andrea, è nato nel 1997 dall'unione con l'attuale moglie.

Il matrimonio e il supporto della moglie

Raffaella Ferrari, di professione avvocato, rappresenta per Luca Laurenti il porto sicuro e il punto di equilibrio. Il conduttore ha spesso dichiarato quanto la moglie sia stata fondamentale nei momenti più bui della sua vita, aiutandolo a superare fasi di forte depressione e ansia sociale. "È lei l'elemento quadrato, terreno della coppia", ha spiegato Laurenti in diverse interviste, riferendosi al loro come un amore libero da schemi convenzionali ma fondato su una fiducia totale. La coppia ha sempre scelto di vivere lontano dai riflettori, mantenendo la propria quotidianità a Roma in estrema riservatezza.

Luca Laurenti con sua moglie Raffaella Ferrari e il loro figlio Andrea

Il legame con Serena e Andrea

Nonostante la grande popolarità del padre, sia Serena che Andrea hanno sceltodi restare distanti dalle luci della ribalta e dal mondo della televisione. La primogenita, Serena, oggi 36enne, è nata nel 1990 da una precedente relazione del conduttore; di lei si hanno pochissime informazioni, segno di una riservatezza che non le ha però impedito di costruire un legame profondo con il padre e di integrarsi serenamente nella famiglia allargata nata dall’unione tra Luca e Raffaella.

Andrea Laurenti, figlio di Luca Laurenti

Stessa filosofia per il secondogenito Andrea, 29 anni, unico figlio della coppia Laurenti-Ferrari nato nel 1997. Anche lui, come la sorella, conduce una vita lontana dai social e dai grandi eventi pubblici, preferendo la discrezione alla fama del genitore. Luca Laurenti ha spesso descritto il rapporto con i suoi ragazzi come un legame fondato sulla libertà assoluta e sull'ascolto reciproco, lontano dall'idea di un controllo costante. Per l'artista, la famiglia rappresenta una rete di supporto potente proprio perché invisibile: "I figli sono frecce scagliate verso il futuro, non appartengono a noi", ha dichiarato in passato, sintetizzando così la sua personale e filosofica visione della genitorialità.