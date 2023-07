Marco Liorni dedica alla figlia Emma per la sua maturità: “Dentro di te vedo cose bellissime” Il conduttore di Reazione a Catena scrive una dolce dedica ad Emma, sua figlia, in occasione del suo giorno più importante, quello del diploma. “Quando ti ascolto sento speranza”, si emoziona Liorni. “Andrai dove ti porterà questo istinto, potente, eppure fragile che hai e che riuscirai ad amare”.

A cura di Giulia Turco

Marco Liorni in versione papà orgoglioso posta uno scatto della figlia Emma che ha appena conseguito il suo diploma di maturità. Sposato con la giornalista Giovanna Astolfi dal 2014, il conduttore di Rai 1 attualmente in onda con la sua Reazione a Catena è uno dei volti più amati fuori e dentro lo schermo della generalista.

Le parole del conduttore per la figlia Emma

“I professori lì davanti a te, il tumulto nello stomaco e nella testa, l’esame che non dimenticherai mai. Poi hai detto ‘Adesso scendo giù… voglio respirare’. Dentro hai cose bellissime e quando ti ascolto sento speranza”, sono le parole del dolcissimo post di Marco Liorni su Instagram, per omaggiare la giovane Emma. “Andrai dove ti porterà questo istinto vitale, potente, eppure intriso di fragilità che hai e che riuscirai ad amare, proprio perché sono la terra di confine tra te e quello che sta crescendo in te”. Le parole del conduttore hanno raccolto un tripudio di like e commenti emozionati.

La famiglia di Marco Liorni

L’amore tra Marco Liorni e la moglie Giovanna Astolfi, giornalista specializzata nel settore medico, è nato in radio, grazie ad un’esperienza che avrebbe cambiato la vita ad entrambi. “Ho lavorato lì per un mese”, ha raccontato Liorni in un’intervista al settimanale Nuovo, “ma poi un giorno mentre passavo tra gli uffici ci è mancato poco che non la investissi con l’auto. Ho dovuto inchiodare. Mi ha colpito prima di tutto il fatto che mi guardasse dritto negli occhi, e poi ho scoperto il suo carattere, che è sempre positivo. Raramente l’ho vista arrabbiata”, ha ammesso. Le seconde nozze del conduttore sono dunque arrivate nel 2014 negli Stati Uniti, in grande riservatezza. Dal loro amore sono nate due figlie, Emma e Viola, mentre Liorni era già padre di un altro ragazzo, Niccolò, che è uno studente universitario, nato da una precedente relazione. Sono una grande famiglia allargata.