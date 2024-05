video suggerito

Hilary Duff mamma per la quarta volta, il parto in acqua e la dedica alla figlia: "Sognavo di conoscerti" Hilary Duff è mamma per la quarta volta, l'attrice ha annunciato la nascita della figlia Townes Meadow Bair sui social: "Ti amiamo tutti come se fossi qui da sempre, splendore".

È nata Towen Meadow Bair, quarta figlia di Hilary Duff. La cantante e attrice ha dato l'annuncio della nascita della piccola sui social, condividendo con i suoi follower l'emozione di queste ultime ore.

"Ti amiamo come se fossi qui da sempre"

Un carosello di foto in bianco e nero del parto in acqua tra le mura di casa: Hilary che stringe a sé sua figlia, la gioia di suo marito Matthew Koma che tiene in braccio la piccola e uno scatto di tutti e tre insieme. È così che l'ex star di Lizzie McGuire ha voluto annunciare ai suoi follower l'arrivo della quarta figlia. Nella didascalia che accompagna le fotografie si legge: "Adesso sappiamo perché ci ha fatto attendere così a lungo.. Stavi perfezionando quelle guanciotte! Sono mesi che sognavo di stringerti tra le braccia e gli ultimi 5 giorni conoscerti, guardarti e annusarti sono stati momenti puri di magia. Ti amiamo tutti come se fossi qui da sempre, splendore". Hilary Duff aveva rivelato di essere incinta a dicembre, pubblicando su Instagram uno scatto della sua famiglia allargata: "Sorpresa, sorpresa! Buone Feste. Allacciate le cinture, stiamo per aggiungere un altro membro a questi pazzo gruppo".

Il messaggio del marito di Hilary Duff sui social

Anche Matthew Koma, frontman della band Winnetka Bowling League, ha dedicato un post alla figlia appena nata. Sul suo profilo Instagram, il musicista ha scherzato: "Mia moglie, la mia dea guerriera, ha dato alla luce tra le mura di casa la nostra bellissima Townes Meadow Bair, il 3 maggio 2024. È felice, sana, grassa e non assomiglia a nessuno nella nostro pool genetico, quindi se qualcuno sa dove si trovasse Hilary Duff circa 9 mesi fa, è pregato di contattarci per ricevere una ricompensa in denaro". Lui e Hilary Duff si sono sposati nel 2019, dalla loro unione è nata nel 2018 Banks Violet Bair e, nel 2021, Mae James Bair. L'attrice ha un figlio, Luca Luz Comrie, nato nel 2012 dal matrimonio con Mike Comrie, con il quale ha divorziato nel 2016.