Hilary Duff incinta per la quarta volta, la terza con Matthew Koma: “Sorpresa, allacciate le cinture” La nota attrice è incinta per la quarta volta, la terza con il marito Matthew Koma, già padre delle piccole Banks e Mae. Duff è anche mamma di un maschietto, Luca, avuto con l’ex Mike Comrie. La bella notizia con una foto su Instagram, in stile natalizio: “Allacciate le cinture, un altro membro in questo pazzo gruppo”.

Hilary Duff presto mamma per la quarta volta. La nota attrice, ex star della Disney, ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa per la quarta volta, la terza con il marito Matthew Koma, con cui ha già avuto le piccole Banks e Mae. È anche mamma di un maschietto, Luca, nato dal matrimonio con l'ex Mike Comrie. La bella notizia con una foto sul suo profilo social, in pieno stile natalizio.

L'annuncio della quarta gravidanza

"Sorpresa, sorpresa!", ha scritto Hilary Duff nel dare la bella notizia sui social. Ad accompagnare la didascalia una divertente foto della sua famiglia allargata, già composta dal marito Matthew Koma e dai tre figli, due femmine avute con l'attuale compagno e un maschietto nato dal precedente matrimonio com Mike Comrie. I futuri genitori sono seduti sul letto e l'attrice si tocca con la mano il pancione, mentre la piccola Banks si appena al letto e Mae impugna una chitarra facendo finta di suonarla. Un quadretto di famiglia che l'attrice tiene sul suo comodino e che è anche un messaggio per il periodo natalizio. Dietro alla foto, infatti, si legge: "Buone Feste. Allacciate le cinture, stiamo per aggiungere un altro membro a questo pazzo gruppo". Poi la firma: "Con amore, la famiglia Duff-Bair- Comrie". Ancora non si hanno informazioni sul sesso del bebè né sulla data del parto dell'attrice, che di certo avverrà nel 2024.

Hilary Duff e l'amore per Matthew Koma

Hilary Duff e Matthew Koma hanno entrambi 36 anni e si sono conosciuti nel 2014 mentre lavoravano insieme all'album di lei (lui è un musicista e cantautore), ma solo quattro anni dopo hanno iniziato a frequentarsi sul serio, pensando ci potesse essere altro tra loro. Poi il debutto ufficiale come coppia in occasione del red carpet del 2017. Rotto il ghiaccio in publico, la loro relazione non ha avuto più misteri, tanto che hanno deciso di condividere sui social i loro traguardi importanti. Nel 2018 Duff ha annunciato di essere incinta della loro primogenita Banks e nel dicembre dello stesso hanno si sono prima fidanzati e poi sposati. Nel 2021 poi è nata la seconda figlia, che oggi ha appena due anni. L'attrice è anche mamma di Luca, 11 anni, nato dal precedente matrimonio.