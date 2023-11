Romina Power presto nonna per la quarta volta: “Mi emoziona tanto vedere mia figlia incinta” Ospite di Verissimo, Romina Power ha parlato dell’emozione diventare presto nonna per la quarta volta. La figlia Romina Carrisi è incinta per la prima volta di un maschietto, che nascerà a gennaio. “Il fatto che sia in dolce attesa mi emoziona tanto, poi è la più piccola e fa ancora più effetto”.

A cura di Elisabetta Murina

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Romina Power diventerà presto nonna per la quarta volta. La figlia Romina Carrisi è in dolce attesa di un maschietto, il primo figlio, che dovrebbe nascere a gennaio del prossimo anno. Ospite di Verissimo, nella puntata di domenica 26 novembre, l'artista e ex moglie di Al Bano ha raccontato la gioia di accogliere in famiglia un altro nipotino.

Romina Power e l'emozione di diventare nonna

A Silvia Toffanin, Romina Power ha raccontato l'emozione di diventare presto nonna per la quarta volta. "Come sta andando?", ha chiesto la conduttrice alla sua ospite. "Sta andando molto bene, la vedo gioiosa e raggiante, più bella che mai e super felice", ha risposto Romina riferendosi alla figlia in dolce attesa. Poi, l'artista ha ricordato il periodo della sua gravidanza, di cui conserva un bellissimo ricordo:

Il periodo più bello della mia vita in assoluto è stato quando ero in attesa e ho allattato i miei figli, periodo che sto un pò rivivendo. Mia figlia mi racconta tanto, mi fa ancora più effetto perché lei è la più piccola. Il fatto che sia in dolce attesa mi emoziona veramente tanto. Io ho sempre messo al primo posto il fatto di essere mamma.

Romina Carrisi incinta per la prima volta

Il primo bebè di Romina Carrisi sarà un maschietto e nascerà il prossimo gennaio. “Il mio bimbo”, ha scritto la futura mamma pubblicando foto e video delle ecografie in attesa di poterlo stringere tra le sue braccia. La notizia della gravidanza era stata data come indiscrezione dal settimanale Diva e Donna, che aveva pubblicato le prime foto col pancino, ma la conferma era arrivata sempre a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. “L’ho scoperto mentre ero in Croazia”, aveva raccontato. “Avevo finito di girare lo spettacolo di papà, mi sentivo sempre stanca e quando sono arrivata da mia sorella lei mi ha accompagnata a prendere in test e alla fine ho scoperto di essere incinta”, ha poi aggiunto emozionata.