Romina Power ricorda la figlia Ylenia nel giorno del compleanno: “Aspetterò per sempre il tuo ritorno” Romina Power ricorda la figlia Ylenia Carrisi, scomparsa nel 1994. Oggi avrebbe compiuto 53 anni: “Una cosa che so è che l’amore che provo per te non cambierà mai e aspetterò per sempre il tuo ritorno”. Anche Al Bano ha scritto un messaggio per lei: “Sei sempre al mio fianco”.

A cura di Gaia Martino

Al Bano e Romina Power ricordano sui social Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa il 5 gennaio del 1994 in circostanze misteriose, e mai più ritrovata. Oggi, mercoledì 29 novembre 2023, avrebbe compiuto 53 anni e i suoi genitori l'hanno ricordata con un post che ha commosso i loro fan: "Per me sei sempre al mio fianco" ha scritto papà Al Bano, "Aspetterò per sempre il tuo ritorno", le parole di mamma Romina.

Il post di Romina Power

"In questo giorno, 53 anni fa, sei arrivata tu nelle nostre vite, Ylenia. Oggi mi chiedo se sai che è il tuo compleanno. Una cosa che so è che l'amore che provo per te non cambierà mai e aspetterò per sempre il tuo ritorno". Con queste parole Romina Power ha augurato buon compleanno alla figlia Ylenia Carrisi, scomparsa 29 anni fa. A corredo del testo, una serie di foto del passato.

Un dolore, quello di Romina Power, che non trova pace. La cantante circa due mesi fa a Verissimo ha confessato che non si arrenderà mai nelle ricerche della figlia: "Ho la sensazione, dentro di me, che sia ancora ancora viva, da qualche parte".

Le parole di Al Bano per Ylenia Carrisi

Anche Al Bano ha ricordato la figlia Ylenia in questo giorno che dovrebbe, per loro, essere di festa. Il 29 novembre del 1970 nasceva "Ylenia, la mia prima figlia". Il celebre cantante di Cellino San Marco ha aggiunto su Instagram una foto insieme alla primogenita scattata durante un viaggio, poi il messaggio:

Sopravvivere a un figlio è una condanna. Per me sei sempre al mio fianco, solo che i nostri percorsi ora sono fatti di pensieri. Alcuni magici, altri amari. Ci inseguiamo nelle strade misteriose dei ricordi, nelle foto, nell’avrei voluto fare e non è accaduto. Quel 5 gennaio 1994, il tuo essere è diventata una essenza. E il mio un essere Senza. Eppure sei con me. Sempre. Tanto quanto io sarò sempre con te, ora e nel momento in cui salirò quelle scale del cielo e ci riabbracceremo.