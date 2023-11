“Oggi nonna Romina Power l’ha visto per la prima volta”, il video durante l’ecografia di Romina Carrisi Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, che ha pubblicato il video dell’ecografia del piccolo in arrivo insieme a nonna Romina Power: “Oggi nonna Romina Power l’ha visto per la prima volta”.

Un momento di estrema dolcezza che unisce madre e figlia: l'ecografia che mostra l'arrivo di una nuova vita che nasce e che sancirà una futura nonna e una futura madre. Parliamo di Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, che ha pubblicato il video dell'ecografia del piccolo in arrivo insieme a nonna Romina Power. Un momento molto tenero che ha propiziato persino la pace nella grande famiglia allargata del patriarca Al Bano: come è noto, Romina Carrisi e Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso, erano ai ferri corti. La notizia della gravidanza le ha riportate alla pace.

Il video dell'ecografia

Romina Carrisi, come ogni mese, è andata a controllo dalla sua ginecologa e, per la prima volta, ha portato con sé anche nonna Romina Power. La cantante ha visto quindi il suo nipotino per la prima volta in diretta: "Che bello vedere il mio nipotino in diretta", ha detto. Una reazione comprensibile e che aiuta a sciogliere i cuori anche dei più duri. Il nome del piccolo è ancora segreto e probabilmente lo rimarrà fino alla nascita. Come è noto, Romina Power e Al Bano sono già diventati nonni tempo fa: Cristel Carrisi ha avuto tre figli da suo marito Davor Luksic e sono Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Rio Ines. Nonostante questa ‘abitudine', l'emozione resta fortissima.

Il messaggio di Romina Carrisi

Romina Carrisi ha accompagnato questo video con questa didascalia, nella quale ringrazia anche la ginecologa che la sta seguendo: "When Mom met Baby. Grazie Artemisia Lab per l’appuntamento mensile con il mio bambino con la mia ginecologa. Oggi nonna Romina Power l’ha visto per la prima volta. Che bello vedere il mio nipotino in diretta". Nel video, Romina Carrisi e Romina Power sono raggianti, si guardano e si cercano mentre con stupore assistono ai movimenti del piccolo all'interno del monitor.