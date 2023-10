Romina Carrisi incinta si emoziona durante l’ecografia in attesa del primo figlio: “Amore grande” Nascerà a metà gennaio del 2024, il primo bebè di Romina Carrisi, che come annunciato sarà un maschietto. “Il mio bimbo”, si commuove postando foto e video delle ecografie in attesa di poterlo stringere tra le sue braccia. “Amore grande”, scrive ancora, “il mio piccolo grande cuore che cresce”.

A cura di Giulia Turco

Romina Carrisi incinta del suo primo figlio condivide con i suoi fan la gioia della dolce attesa. Dopo aver tenuto nascosta la notizia per oltre cinque mesi, ora la figlia di Al Bano e Romina Power non può fare a meno di condividere ogni poco traguardo pubblicamente.

La gravidanza di Romina Carrisi

Nascerà a metà gennaio del 2024, il primo bebè di Romina Carrisi, che come annunciato sarà un maschietto. “Il mio bimbo”, si commuove postando foto e video delle ecografie in attesa di poterlo stringere tra le sue braccia. “Amore grande”, scrive ancora, “il mio piccolo grande cuore che cresce”. La notizia della gravidanza era stata spoilerata dal settimanale Diva e Donna che aveva pubblicato le prime foto col pancino, ma è solo nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo che Romina ha confermato la dolce attesa.

“L’ho scoperto mentre ero in Croazia”, ha raccontato alla padrona di casa. “Avevo finito di girare lo spettacolo di papà, mi sentivo sempre stanca e quando sono arrivata da mia sorella lei mi ha accompagnata a prendere in test e alla fine ho scoperto di essere incinta”, ha detto piena di emozione. “Ho chiamato Stefano, lui era in Bangladesh, ed è scoppiato in una risata di gioia. Lo volevamo entrambi, è stato molto desiderato”.

L’aborto e il desiderio di diventare mamma

Fidanzata con Stefano Rastrelli da circa un anno e mezzo, Romina diventerà mamma per la prima volta a 36 anni. “Mi trovo a mio agio con lui, per me è perfetto nelle sue imperfezioni”, ha raccontato a Silvia Toffanin. Lui è già papà di due ragazze, Emma e Lola, nate da un precedente matrimonio, mentre per Romina è la prima gravidanza. “All’inizio avevo timore di iniziare una storia con un uomo già impegnato, però ho trovato un uomo molto intelligente, capace di poter gestire”, ha spiegato.

Nel corso dell’intervista l’attrice ha fatto luce su un episodio doloroso del quale non aveva mai parlato prima: “Mi è capitato di abortire perché volevo creare una famiglia, non volevo essere una mamma single. Mi trovai costretta ad abortire, per me era estremamente importante trovare l'uomo giusto”. Ora che si sente più matura non vede l’ora di poter vivere la sua famiglia, anche se non è certa di essere fino i fondo pronta: “Ho aspettato tanti anni per diventare mamma, ma non sono pronta. Ho paura ma ho un sistema di supporto, mia sorella starà con me, mi aiuterà”.