Al Bano e Romina presto di nuovo nonni, Romina Jr è incinta del suo primo figlio

A cura di Giulia Turco

Al Bano e Romina Power starebbero per diventare nonni per la quarta volta. Stando alle indiscrezioni, non ancora confermate dai diretti interessati, ad essere incinta sarebbe Romina Jr, la quarta e ultima figlia nata dalla coppia a Cellino San Marco.

Quarto nipotino in arrivo per Al Bano e Romina

A rivelare la notizia bomba è il settimanale Diva e Donna che pubblica in copertina una foto di Romina Jr presumibilmente col pancione e dà per certa la gravidanza: “Al Bano e Romina nonni: Romina Jr aspetta un bambino”. Per lei si tratterebbe del primo figlio, ma non del primo nipotino per la coppia di cantanti che hanno già sperimentato la vita da nonni per ben tre volte. La terza figlia Cristel infatti è mamma di tre bambini, tutti nati dal matrimonio con l’imprenditore Davor Luksic: Kay Tyron, nato nel 2018, Cassia Ylenia nata nel 2019 e Ryo Ines, nata a settembre del 2021.

A comunicare l’arrivo della terza nipotina era stato lo stesso cantante di Cellino San Marco. A settembre del 2021 Al Bano era esploso di gioia durante un collegamento con ‘La vita in diretta’ e in un videomessaggio aveva rivelato il nome della piccola in arrivo: "Oggi io sono diventato nonno per la terza volta. La bambina di chiama Rio Inés, gode di ottima salute insieme alla madre e ovviamente anche il padre", aveva detto sorridente: "La terza volta nonno, ma ci pensi!? Non vedo l'ora di andare ad abbracciarli!".

L’amore di Romina Jr e Stefano Rastelli

Se confermata, l’indiscrezioni renderà dunque mamma Romina per la prima volta. In quanto al padre, non ci sarebbero fin qui informazioni certe, se non sul fatto che da più di un anno Romina vive una storia d’amore con Stefano Rastelli, regista di 53 anni che ha lavorato in Rai. Sarebbe grazie alla sua conoscenza che Romina ha iniziato a lavorare come ospite fissa, per un periodo, ad ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone. In quell’occasione sarebbe sbocciato l’amore e i due non si sarebbero più lasciati. Sempre molto riservati, i due hanno condiviso ben poco della loro relazione sui social, salvo qualche commento romantico, ma a quanto pare il regista avrebbe ricevuto la benedizione dei suoceri, proprio in occasione del 35esimo compleanno di Romina.