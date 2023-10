Romina Power: “Non smetterò mai di cercare mia figlia Ylenia” L’intervista di Romina Power a Verissimo: “Non ho mai smesso di cercare la mia Ylenia e ho la sensazione dentro di me che sia ancora via, da qualche parte”.

Romina Power è stata la protagonista di una intervista a Verissimo, nella puntata di domenica 1 ottobre. La storica compagna di Al Bano non si è sottratta alle domande di Silvia Toffanin e ha toccato ancora una volta l'argomento più spinoso di tutti, la scomparsa di Ylenia Carrisi. Tra i temi toccati anche quello riguardo ai suoi viaggi a Medjugorje e alle emozioni che ha provato. Romina Power ha parlato anche di Al Bano: "Quando c'è una connessione speciale tra due persone, è difficile che scompaia completamente".

Le parole di Romina Power su Ylenia Carrisi

Romina Power ha spiegato che quello che è accaduto a Ylenia "è stata una bomba che è scoppiata nella famiglia". Romina Power ha poi raccontato il suo dolore, provando a sintetizzare così:

Io non auguro a nessuno quello che ho vissuto e quello che ho passato. Siamo messi davanti a una prova e non sono l'unica, chissà quante mamme hanno vissuto quello che ho vissuto io. Negli Stati Uniti, i bambini spariscono ogni giorno.

"La ricerca di mia figlia non finisce qui"

Nonostante Ylenia Carrisi sia stata dichiarata morta e Al Bano è tra quelli che ha più volte dichiarato di non volerne più parlare, Romina Power invece non ha perso ancora la speranza: "La ricerca di mia figlia continua".

I miei giorni a New Orleans, alla ricerca di mia figlia Ylenia, sono stati estremamente difficili. Non ho mai smesso di cercarla e ho questa profonda sensazione che sia viva da qualche parte nel mondo. Fino ad oggi, non è stato trovato alcun indizio, ma non mi arrenderò mai. Anche mio figlio Yari è tornato spesso da solo per cercarla. Lui era molto legato a lei.

Il rapporto con Al Bano

Non si può non parlare di Al Bano. Anche se di recente Loredana Lecciso ha puntualizzato che il rapporto con il Leone di Cellino San Marco prosegue senza intoppi, Romina Power rivendica il suo status: "Quando c'è una connessione speciale tra due persone, è difficile che scompaia completamente. Qualcosa rimane, anche se non è come prima. Siamo come ‘nemici pacifici'".