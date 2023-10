“Sei una mamma bambina, non guardi mai tuo figlio”, Chiara Nasti risponde agli hater che la criticano Chiara Nasti è stata attaccata da un hater che la accusa di essere una “mamma bambina” e di non prendersi mai cura da sola del figlio Thiago, avuto con il marito Mattia Zaccagni, perché ha sempre qualcuno che lo fa al suo posto. Stufa delle cattiverie, l’inlfuencer ha deciso di rispondere.

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Nasti presa di mira dagli haters. L'influencer è stata di nuovo attaccata sui social per come sta affrontando la sua nuova vita da mamma del piccolo Thiago, nato lo scorso novembre dall'amore con il marito Mattia Zaccagni. Non è la prima volta che viene criticata su Instagram per la gestione del bambino: era già successo ad agosto quando aveva mostrato uno scatto del piccolo intento a usare un girello.

Le critiche degli hater a Chiara Nasti

Tra le sue storie Instagram, l'influencer ha pubblicato lo screen di un commento cattivo nei suoi confronti. Nel breve messaggio si legge come una ragazza abbia deciso di criticarla per via della sua giovane età, sostenendo che il piccolo Thiago abbia "una bambina per mamma". Non solo: l'hater l'ha accusata di non guardare mai il bambino, di pagare per avere "sempre qualcuno che te lo guardi", oltre che di esporlo sui social durante i momenti che trascorrono insieme. "Vivi una vita così finta che il giorno che qualcosa ti andrà male, darai la nasata più grossa della storia", ha infine concluso.

La risposta di Chiara Nasti

Anche questa volta, come ormai fa spesso, Chiara Nasti ha deciso di rispondere alle critiche degli hater, sottolineando come non sia vero che c'è qualcuno che cresce Thiago al suo posto. "Ma sinceramente da quanto è nato lo cresco sola non avendo neanche la mia famiglia in città… ", ha scritto l'influencer. Poi ha rincarato la dose, rivolgendosi a chi le ha scritto il commento cattivo: "Avevi la possibilità di scegliere di essere una persona buona e intelligente e invece no.. le hai tutte te BRUTTA E CATTIVA. La Nasata l'hai già avuta tu… sei un concentrato di malignità e disarmonia tesoro".

Non è la prima volta che l'influencer perde la pazienza e replica ai follower troppo invadenti. Era già successo quando aveva pubblicato una foto del piccolo con il girello, finendo sommersa dalle critiche. In quel caso, aveva replicato sfinita: "Questi consigli che ogni volta volete dare “no, il girello no”, e quello no e ‘sto ca***no! Crescete i visero figli a vostro piacimento che qui a noi non ci frega nulla perché, ricordatevelo sempre, ogni mamma fa come vuole (poi sono consigli non richiesti). Le stesse che quando".