Loredana Lecciso: “Ero assente alla festa di Al Bano a causa di Romina Power, un grande dispiacere” Loredana Lecciso è tornata a parlare del motivo per cui non era presente ai festeggiamenti per gli ottant’anni di Al Bano tenutisi all’Arena di Verona. Poi, si è sfogata contro i pregiudizi che da sempre subisce: “Basta con questa storia del ménage à trois, sono stanca di passare per la rovina famiglie”.

A cura di Daniela Seclì

Loredana Lecciso si è raccontata in un'intervista rilasciata ad AdnKronos. La compagna di Al Bano è tornata a parlare anche del motivo per cui non ha presenziato alla festa per l'ottantesimo compleanno del cantante. A suo dire, la sua decisione avrebbe a che fare con Romina Power.

Loredana Lecciso, il rapporto con Al Bano e le parole su Romina Power

Ai festeggiamenti per gli ottant'anni di Al Bano, organizzati all'Arena di Verona, erano presenti tutti i figli del cantante: Jasmine, Al Bano Jr, Yari, Cristel e Romina Jr. Con loro, anche la sua ex moglie, Romina Power. Assente Loredana Lecciso. La cosa non è di certo passata inosservata. Così, intervistata da AdnKronos, la donna ha spiegato il motivo: "L’ho fatto per amore di Al Bano, lui voleva che fossimo tutti lì, io accettai subito con grande entusiasmo ma la sua ex moglie non fece altrettanto. Così, per evitare problemi ad Al Bano, ho deciso con grande dispiacere di non andarci io". E ha aggiunto:

Nessuna crisi con Al Bano. Vivo con lui, siamo una famiglia, basta con questa storia del ménage à trois, è un'invenzione mediatica. Sono i fatti quelli che contano. Con Romina e la sua famiglia non ho nessun problema. All'inizio ho provato ad avere rapporti con loro ma non è stato possibile e non per colpa mia. Sono stanca di passare per la rovina famiglie, ho conosciuto Al Bano quando avevo 27 anni, eravamo entrambi single e lui prima di me aveva avuto un’altra relazione. Poi sono subentrata io, non ho rovinato nessun matrimonio!

Loredana Lecciso vorrebbe tornare in TV

Dopo avere lasciato che i riflettori si spegnessero su di lei, perché stanca del gossip sul suo conto, oggi vorrebbe tornare in tv con un'immagine "più consona". E le idee non mancano di certo: