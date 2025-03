video suggerito

Mirko Brunetti rivela dove ha conosciuto la sua nuova ragazza, poi si sfoga: "Sono sempre stato coerente" Tra le sue storie Instagram, Mirko Brunetti ha condiviso un lungo sfogo contro gli haters che negli ultimi mesi lo hanno ricoperto di insulti. Rivela, poi, come ha conosciuto la sua nuova ragazza.

Con alcuni messaggi condivisi sul suo profilo Instagram, Mirko Brunetti ha parlato degli attacchi ricevuti negli ultimi mesi e dopo aver condiviso una foto della sua nuova ragazza. L'ex gieffino, poi, ha rivelato come ha conosciuto l'ex semifinalista di Miss Italia Silvia Ghio.

Mirko Brunetti: "La gente sostiene una realtà completamente distorta"

"Forse chi ti ha seguito con affetto sincero merita delle spiegazioni". È questo uno dei messaggi ricevuti in queste ultime ore da Mirko Brunetti. Il riferimento è alla sua storia con Silvia Ghio dopo la rottura con Perla Vatiero. "Prendendo in considerazione gli ultimi otto mesi, chi mi segue con affetto e stima sa che non ci sono spiegazioni da dare – ha chiarito Brunetti – Ho sempre tenuto un atteggiamento del tutto coerente". Ha raccontato di aver conosciuti l'ex semifinalista di Miss Italia il primo giorno di accademia di recitazione, che frequenta da novembre 2024.

"Come gestisci tutti gli insulti pesanti di questi ultimi mesi?", la risposta di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti ha condiviso con i suoi followers una serie di screenshot degli insulti ricevuti nell'ultimo periodo. Tra questi si legge: "Curati, ne hai veramente bisogno. Falso", "Mirko Brunetti guardati allo specchio e sputati in faccia. Fallito di me*da", "Mirko Brunetti fai schifo pure ai porci". Alla domanda su come gestisca queste offese, ha fatto spiegato:

Leggi anche Mirko Brunetti volta pagina dopo Perla Vatiero: sui social pubblica la foto di una ragazza

Otto mesi fa è stato fatto un comunicato (quello con cui annunciava la rottura con Perla Vatiero, ndr). Da pochi giorni dopo quello, ad oggi, non c'è stato più alcun tipo di contatto. In questi mesi ho visto gente inventarne di tutti i colori sostenendo una realtà completamente distorta. Ancora oggi, nonostante sia passato tempo, questo è quello che io, la mia famiglia, e chi mi circonda subiamo ogni giorno. Detto ciò, continuerò ad essere Mirko. Mi impegnerò a costruire e migliorare la mia vita giorno per giorno sperando che queste persone facciano altrettanto con la propria.