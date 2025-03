video suggerito

Grande Fratello, Federico Chimirri dopo l’eliminazione: “Torno ai miei piatti, rispetto i concorrenti con cui ho litigato” Federico Chimirri è tornato sui social dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello. Le prime parole dell’ex concorrente. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Federico Chimirri è tornato sui social dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello. Il concorrente ha tracciato un bilancio dell'esperienza vissuta nella casa. Ha svelato i nomi dei gieffini con cui spera che l'amicizia prosegua dopo il gioco e ha speso parole cariche di diplomazia anche nei confronti dei concorrenti con cui ha avuto degli scontri.

Grande Fratello, le parole di Federico Chimirri dopo l'eliminazione

Dopo l'eliminazione dal Grande Fratello, Federico Chimirri ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto nel corso dell'esperienza del Grande Fratello: "Anche se la mia avventura al Grande Fratello è stata breve, è stata un’esperienza incredibile, intensa e ricca di emozioni. Sono profondamente grato per tutto l’affetto che mi state dimostrando e per il sostegno che mi avete dato. Ogni vostro messaggio, ogni vostro gesto mi sta dando forza, e questo lo porterò sempre con me". Quindi ha menzionato tutti i concorrenti che hanno reso questa esperienza preziosa per lui:

Dentro quella casa ho condiviso momenti unici con persone straordinarie. Alcuni come Helena Prestes, Javier Martinez, Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Iago Garcia, Mattia Fumagalli, Maxime Mbanda e Maria Teresa Ruta sono diventati una vera famiglia per me, legami che porterò oltre quelle mura.

Le parole diplomatiche per i concorrenti con cui ha discusso

Federico Chimirri, poi, ha fatto riferimento anche ai concorrenti con cui ha legato meno o con cui ha avuto delle discussioni nella casa. Nei loro confronti è stato decisamente diplomatico:

Ma anche con chi ho avuto meno interazione o con cui ci sono stati contrasti ho vissuto un’esperienza intensa e irripetibile. Perché la verità è che il Grande Fratello è il più grande e il più bell’esperimento sociale, in cui ognuno di noi mostra il meglio e il peggio di sé. E alla fine, al di là delle dinamiche e delle differenze, resta il rispetto per chi ha condiviso con me questo pezzo di strada.

E ha concluso: "Spero di aver lasciato in voi un bel ricordo, così come il Grande Fratello lo ha lasciato a me. Adesso torno alla mia musica e ai miei piatti, pronto a continuare il mio viaggio insieme a voi. Vi voglio bene".