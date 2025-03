Grande Fratello, Federico Chimirri eliminato: 5 concorrenti in nomination per la finale

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di giovedì 6 marzo del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha decretato il risultato del verdetto, che ha portato all'eliminazione di Federico Chimirri che ha perso al televoto con Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti. Il conduttore ha poi rivelato i nomi dei concorrenti che andranno in finale, che si terrà il prossimo 31 marzo. In nomination ci sono cinque gieffini, ovvero: Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. Si tratta di una nomination che non vale un'eliminazione, ma l'ingresso in finale Durante la puntata non sono mancati dei confronti, come quello tra Lorenzo Spolverato e Alfonso D'Apice. È arrivato poi il momento dell'incontro tra Shaila Gatta e la madre.

Chi sono i concorrenti in nomination

Dopo le consuete votazioni, palesi e segrete, in nomination sono finiti cinque concorrenti che, a differenza delle scorse settimane, non rischiano di di lasciare la casa ma puntano a strappare il pass per la finale. Parliamo di Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Una nomination tutta al femminile.

Cosa è successo nella puntata di giovedì 6 marzo

La puntata di giovedì 6 marzo del Grande Fratello si è aperta con un confronto tra Lorenzo Spolverato e Alfonso D'Apice, dove il gieffino napoletano accusa l'ex coinquilino di usare Chiara Cainelli, sua fidanzata, per creare delle dinamiche, ma il modello milanese contesta queste affermazioni. Intanto la storia tra Alfonso e Chiara insospettisce Javier, secondo cui la ragazza non è così presa come vorrebbe far credere: "Lo lascerà con un calcio nel sedere" dice e Alfonso commenta le parole dell'amico. È poi il momento di scoprire chi lascerà la casa e Signorini decide di ripercorrere la storia di Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, con un confronto più pacato del solito tra i due innamorati. Poi, è il momento di Shaila Gatta e la sua linea della vita, prima dell'incontro con sua madre Luisa.