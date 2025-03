video suggerito

GF, Javier su Chiara: "Darà un calcio nel sedere ad Alfonso dopo nemmeno un mese", il commento di D'Apice Javier è convinto che Chiara Cainelli lascerà Alfonso D'Apice dopo nemmeno un mese dalla fine del programma, perché ritiene che lui sia più preso di lei. Il gieffino dallo studio risponde a queste considerazioni.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di giovedì 6 marzo del Grande Fratello, c'è stato un momento in cui Alfonso D'Apice ha avuto un confronto a distanza con Javier, che nella casa era uno dei suoi amici più stetti, dopo che il pallavolista ha espresso delle opinioni, piuttosto forti, sulla storia tra il napoletano e Chiara Cainelli.

L'opinione di Javier su Chiara e Alfonso

In alcune clip mostrate durante la puntata, Javier dichiara apertamente di non essere convinto della solidità della storia tra Chiara e Alfonso: "Durerà un mese, una volta uscita da qui, ma poi lei gli darà un calcio nel sedere" dice il pallavolista, sostenendo che i due sembrano essere piuttosto incompatibili: "Lei vuole fare la principessina" si sente dire, a dimostrazione del fatto che non ritiene siano una coppia in grado di resistere anche fuori dalla casa. Signorini, quindi, chiede a Javier di spiegarsi:

È più una sensazione mia, non voglio tirare in ballo per forza Lorenzo. quando Alfonso è andato via mi ha portato a non fidarmi di quello che lei prova nei suoi confronti, ma la bilancia è dalla parte di Alfonso completamente

Di contro, però, il gieffino ritiene che davvero non ci sia nessun tipo di attrazione da parte di Chiara nei confronti di Spolverato: "Secondo me l'amicizia che ha nei confronti di Lorenzo è vera, secondo me".

Interviene, quindi, Chiara che contesta quanto detto dal gieffino: "Io credo che Javier si sia risposto da solo, non ci hai mai vissuti, non ha mai visto di cosa abbiamo parlato, cosa abbiamo costruito, se tu ci avessi tenuto al tuo amico saresti andato da lui a chiedere, ma non lo hai fatto". Javier, quindi, controbatte dicendo: "È una sensazione mia, come tu giudichi il rapporto che io ho con lei, io dico queste cose su di voi".

Le parole di Alfonso per Javier

Dallo studio, quindi è Alfonso ad intervenire e rivolgendosi all'amico dice: "Mi dispiace sentirle da lui queste cose". Javier cerca di giustificarsi, ma il napoletano lo ferma dicendogli:

Ti dico, rispetto la tua opinione, chiedo nel rapporto tra me e Chiara, anche io spesso ho detto cose negative su Helena, quindi rispetto la tua opinione, però ho sentito dei commenti un po' pesanti, e quelli mi hanno fatto un po' male, tu sei una persona elegante e continua ad esserlo.