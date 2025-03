video suggerito

Alfonso D'Apice smaschera Lorenzo Spolverato al GF: "Usi Chiara per creare dinamiche, le stai facendo un danno" La puntata del Grande Fratello del 6 marzo si è aperta con un confronto tra Lorenzo Spolverato e Alfonso D'Apice. Quest'ultimo, lo accusa di star fingendo un'amicizia nei confronti della sua fidanzata Chiara Cainelli, per far ingelosire Shaila Gatta e creare dinamiche: "Subirà le conseguenze negative delle tue azioni".

A cura di Sara Leombruno

La puntata del Grande Fratello di giovedì 6 marzo si è aperta con un incontro tra Lorenzo Spolverato e Alfonso D'Apice. L'ex concorrente, eliminato dal reality qualche settimana fa, ha voluto un chiarimento con il modello milanese perché, a detta sua, avrebbe usato Chiara Cainelli per strategia.

Il confronto tra Alfonso e Lorenzo al GF

Secondo Alfonso, Lorenzo si starebbe comportando in modo falso con lei, fingendo attrazione nei suoi confronti solo per alimentare dinamiche nella Casa: "Oggi sono arrabbiato, hai detto a Chiara che io provo gelosia, che non mi fido di lei. Io parlavo solo di te, del tuo comportamento che non mi era piaciuto, io e lei ci amiamo e non metto in discussione lei". Secondo lui, Lorenzo agirebbe con il solo intento di creare dinamiche: "Fin quando le fai su te e Shaila, ti fai le cose tue. Se metti una terza persona in mezzo, subisce le conseguenze negative delle tue azioni".

Se crei questa dinamica e coinvolgi Chiara, lei viene vista in modo negativo fuori di qui. Lei ti ha chiesto di tenerla fuori dalla tua storia con Shaila Gatta. Qualunque cosa tu faccia, il tuo obiettivo è quello di creare delle dinamiche.

A quel punto, Signorini ha mandato in onda una clip che risale alla scorsa notte, in cui Lorenzo e Chiara scherzano in modo molto confidenziale. Il conduttore ha chiesto al napoletano se, secondo lui, Chiara fosse complice di Lorenzo nella creazione di questa dinamica. La risposta di Alfonso: è stata decisa: "Tu le hai fatto un danno – ha detto, riferendosi a Lorenzo – quando uscirà dalla Casa, lei rimarrà male vedendo le cose che stanno dicendo su di lei". Il confronto tra i due si è concluso con una domanda da parte di Spolverato: "Ti fidi di me?". Davanti al silenzio dell'ex inquilino, il modello ha concluso: "Fidati".

La reazione di Chiara

Dopo aver parlato con Alfonso, che le ha ribadito le sue intenzioni serie nei suoi confronti, Chiara Cainelli ha detto la sua sulla questione: "Per me Lorenzo è come un fratello, ci rido e ci scherzo. So cosa Alfonso prova per me e so cosa provo io per lui, do per scontato che lui si fidi di me". Il napoletano ha quindi concluso: "Tieni presente che io sono qui e ti guardo sempre"