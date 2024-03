Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo il GF: “Pronti per una nuova convivenza, ora vogliamo privacy” Mirko Brunetti e Perla Vatiero si raccontano a Chi dopo la vittoria della concorrente al Grande Fratello. Nel reality hanno ritrovato il loro amore e ora sono pronti ad aprire un nuovo capitolo della loro storia: “Il prossimo passo sarà quello di tornare alla normalità, vogliamo un po’ di privacy”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Dopo la vittoria al Grande Fratello, Perla Vatiero torna a casa per viversi la storia d'amore con il fidanzato Mirko Brunetti ritrovato proprio grazie al reality. In una lunga intervista a Chi la coppia si è raccontata senza filtri parlando del lungo percorso nella casa di Cinecittà e del loro futuro insieme: "Matrimonio? Ora vogliamo fare i fidanzati".

La vittoria di Perla Vatiero al GF

"Lei ha vinto perché è sempre stata se stessa. È il mio guaio da quando avevo 13 anni, da quando l'ho vista per la prima volta. Lo è ancora ora che ho 27 anni": così Mirko Brunetti ha commentato la vittoria di Perla Vatiero la quale si è detta felice di "aver vinto tutto". Non solo ha conquistato il pubblico di Canale, ha ritrovato anche l'amore tra le braccia del primo fidanzato avuto: "A Temptation Dovevamo staccarci e abbiamo trovato il coraggio e una motivazione per farlo. Il nostro scegliere di non stare insieme non era per mancanza di amore, lo abbiamo dimostrato. C'era intesa e complicità tra noi al GF". Brunetti ha raccontato che, inizialmente, voleva aspettare la fine del programma per tornare insieme: "Volevo aspettare che lei uscisse per risolvere le cose, ma ho capito che dovevo entrare, era la mia occasione". A spingerlo a farsi avanti subito anche la presenza di Alessio Falsone che, prima di intraprendere una relazione con Anita Olivieri, flirtava con Perla: "Non ero fidanzata, sicuramente c'è stato un interesse" ha commentato la Vatiero prima di ricordare il suo passato:

Da ragazzina ho imboccato una strada sbagliata, ho incontrato persone sbagliate che mi influenzavano tanto. Mi sono trovata in situazioni e con persone più grandi di me. Ne sono uscita da sola grazie allo sport che mi ha portata via dalla strada. Raccontarlo mi ha alleggerito anche nei confronti dei miei genitori. Ho vissuto tutto da sola in camera mia a piangere, quello che per loro era uno sport, per me era vita. Oggi mi capiscono di più.

Sul futuro: "Matrimonio? Per ora facciamo i fidanzati"

Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno poi parlato del futuro che li attende. "Il prossimo passo sarà quello di tornare alla normalità. Tuto è stato condiviso, ora vogliamo un po' di privacy. Abbiamo tanti mesi da ripercorrere" ha spiegato Mirko Brunetti prima di rispondere alla domanda sul futuro matrimonio: "Mi vedevo sposato con lei anche quattro anni fa, tre anni fa, due anni fa. Intanto vogliamo fare i fidanzati". "Anche la convivenza sarà da ragazzi, cercheremo di divertirci, ritrovarci, magari altrove" ha continuato Perla Vatiero. Mirko ha poi concluso raccontando che probabilmente si trasferiranno a Roma:

Magari a Roma, per realizzare i nostri sogni. Non dobbiamo fare lo sbaglio che abbiamo commesso 5 anni fa, quando abbiamo corso troppo. Da qui in poi c'è futuro.