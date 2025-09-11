Tra Mirco Rossi e Alessia Sagripanti è finita: a rivelarlo è Giulia Duranti, l’ex lasciata a Temptation Island

È finita, dopo circa un anno, la relazione tra Mirco Rossi e Alessia Sagripanti. I due si erano conosciuti a Temptation Island e, proprio per Alessia, Mirco aveva deciso di chiudere la sua lunga storia con Giulia Duranti. Ed è stata proprio Giulia ad annunciare la fine del loro rapporto.

La storia d’amore tra Mirco Rossi e Alessia Sagripanti è finita. A rivelarlo, a sorpresa, è stata Giulia Duranti, l’ex compagna che Mirco aveva lasciato proprio dopo aver conosciuto Alessia a Temptation Island. Insieme da circa un anno, i due avevano già smesso da tempo di condividere foto e video di coppia sui social, scelta che aveva fatto intuire ai follower che qualcosa fosse cambiato. Ora sono le parole di Giulia a confermare che il legame è definitivamente terminato, benché non sia arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati.

Giulia Duranti: “Alessia Sagripanti è la ex di Mirco”

Ospite a Casa Lollo, Giulia ha svelato che la relazione tra il suo ex e la tentatrice conosciuta a Temptation Island è ormai conclusa. Commentando l’ex coppia formata da Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni, protagonisti dell’ultima edizione del docu-reality di Filippo Bisciglia su Canale5 (anche loro si sono lasciati dopo che Valerio si è innamorato della single Ary), Duranti ha detto: “Auguro a Sarah e Valerio quello che ho augurato mesi fa al mio ex e a quella che ormai è la sua ex fidanzata”. Parole che hanno ufficializzato la rottura, prima ancora che lo facessero i protagonisti stessi di questa storia.

Giulia Duranti e Alessia Sagripanti hanno la stessa agenzia

Perché Giulia è così informata sulla vita privata del suo ex compagno? La spiegazione è semplice: Duranti e Sagripanti condividono la stessa agenzia e, muovendosi nello stesso ambiente e tra colleghi comuni, tenere nascosta la rottura sarebbe stato praticamente impossibile. E c’è un dettaglio in più: anche Giulia, che per qualche mese era stata legata ad Andrea Piteo, risulta oggi single. Che lei e Mirco stiano pensando a un ritorno di fiamma in grado di sorprendere i followers a un anno di distanza dalla separazione?