Andrea Piteo: “Con Mirco ci siamo spintonati, ma la storia con Giulia è cominciata dopo Temptation Island” Andrea Piteo, nuovo fidanzato di Giulia Duranti di Temptation Island, ha precisato a Fanpage.it che la relazione con la ex compagna di Mirco Rossi sarebbe cominciata solo dopo la fine del programma. E sulla presunta rissa ha smentito: “Ci siamo spintonati negli spogliatoi, ma ci hanno immediatamente separati per non farci litigare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Con la fine della partecipazione a Temptation Island, Mirco Rossi e Giulia Duranti hanno imboccato strade diverse. Mirco è legato ad Alessia Sagripanti, la single conosciuta all’Is Morus Relais. Giulia, dopo un momento di assestamento, ha invece cominciato a frequentare un altro uomo che non ha alcun legame con il format condotto da Filippo Bisciglia. Si tratta di Andrea Piteo, elettricista originario di Arezzo che Mirco sosteneva fosse un suo amico. Dopo una prima ricostruzione relativa al legame tra Mirco e Andrea, il nuovo compagno di Giulia ha contattato Fanpage.it per fare chiarezza.

Giulia Duranti non ha tradito Mirco Rossi

Il primo aspetto che Andrea tiene a chiarire fa riferimento alla presunta amicizia con Mirco, ex di Giulia. L’uomo ha chiarito che, diversamente da quanto dichiarato da Rossi (che aveva parlato di un’amicizia stretta), quella con l’ex protagonista di Temptation Island sarebbe solo una conoscenza superficiale legata alla comune passione per il calcio:

Mirco e io facciamo entrambi a calcio a 11 ma non è vero che giochiamo insieme da 10 anni. Quella del 2016 è una foto scattata durante un torneo estivo. Certo, ci conosciamo da tempo ma non siamo amici. Per me gli amici sono quelli che ho conosciuto da bambino e continuo a frequentare ancora oggi. Con Mirco abbiamo giocato insieme ma siamo conoscenti, sicuramente non amici stretti. La storia con Giulia è cominciata dopo il programma. Il fatto che ci frequentassimo da prima di Temptation Island è una falsità. Lei e io conosciamo la verità, non ci interessa altro.

La foto che mostra Andrea e Mirco insieme, risalente al 2016, fu scattata durante un torneo estivo

Smentita la rissa negli spogliatoi: “Solo qualche spintone, poi ci hanno separati”

Piteo ha quindi aggiunto a Fanpage.it che, diversamente da quanto circolato attraverso una serie di indiscrezioni nelle ultime ore, con Mirco non ci sarete stata alcuna rissa. “C’è stata una discussione negli spogliatoi”, ha precisato il nuovo compagno di Giulia, “Mirco è entrato e, senza nemmeno salutare, è venuto ad accusarmi. Sosteneva che io e Giulia ci frequentassimo già da prima che loro partecipassero a Temptation Island. Non c’è stata una rissa, né ci siamo picchiati. Ci siamo spinti ma sono intervenuti immediatamente gli altri ragazzi presenti per evitare che litigassimo. A differenza di quanto è emerso fino a oggi, non ci sono stati né schiaffi, né pugni”.