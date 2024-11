video suggerito

Il nuovo fidanzato di Giulia di Temptation Island vicino a Mirco, le foto e lo scambio di like dal 2019 Dura da circa 10 anni l’amicizia tra Mirco Rossi, ex di Temptation Island, e il nuovo compagno della ex fidanzata Giulia Duranti. L’uomo in questione si chiama Andrea Piteo, elettricista che vive ad Arezzo ed è legato a Mirco dalla comune passione per il calcio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Dura da circa 10 anni il legame tra Mirco Rossi, ex protagonista di Temptation Island, e Andrea Piteo, elettricista che vive ad Arezzo e nuovo fidanzato della sua ex compagna Giulia Duranti. Matchando i profili social dei tre protagonisti di questa vicenda – diventata di dominio pubblico all’epoca in cui Mirco aveva rivelato di stare pensando che la ex Giulia si fosse innamorata di un suo amico – è possibile tracciare una sorta di linea temporale di questo inaspettato triangolo. Giulia, uscita da Temptation da single dopo la decisione dell’ex compagno di conoscere meglio la tentatrice Alessia Sagripanti, è tornata alla sua vita di sempre e ha cominciato a frequentare un nuovo uomo. Fu lei stessa a raccontare a Uomini e Donne di avere cominciato un’altra conoscenza lontano dalle telecamere. Sono bastati pochi giorni a Mirco – date anche le numerose segnalazioni social – per scoprire che la nuova frequentazione di Giulia altri non sarebbe che Andrea, suo vecchio amico e compagno di calcetto.

Il rapporto tra Mirco Rossi e Andrea Piteo, nuovo fidanzato di Giulia Duranti

Andrea Piteo e Mirco Rossi si conoscono da circa 10 anni. Esistono diverse foto postate sui social nelle quali i due compaiono insieme. Si tratta perlopiù di foto scattate sui campi di calcio. Andrea e Mirco, infatti, giocano nella stesa squadra di calcetto. Quando le primi indiscrezioni a proposito di una presunta relazione in corso con Giulia sono emerse a mezzo social, era stato proprio Rossi a confermare l’amicizia con Piteo. “È un mio amico molto stretto insieme al quale gioco a calcio”, aveva scritto Mirco sui social. E in effetti le foto storiche che i due hanno pubblicato sui rispettivi account social lo confermano. Uno scatto, in particolare, mostra che Mirco e Andrea giocano insieme a calcio almeno dal 2016, anno in cui avevano posato insieme ad altri compagni di squadra.

Andrea Piteo e Mirco Rossi giocano nella stessa squadra, la foto risale al 2016

I like di Andrea Piteo a Mirco Rossi

A testimoniare il legame tra Andrea (nuovo fidanzato di Giulia) e Mirco (il suo ex) sono i like social che Piteo ha lasciato negli anni sotto le foto postate da Rossi su Instagram. Sono diversi i cuori che l’uomo lasciava all’ex compagno della sua attuale fidanzata, alcuni dei quali molto vecchi. Una curiosità: Andrea era solito mettere un like solo alle foto in cui Mirco posava da solo o in compagnia di qualche amico; non c’è alcun “mi piace”, invece, alle foto che Rossi postava insieme a Giulia.

Uno dei like lasciati da Andrea Piteo sul profilo di Mirco Rossi nel 2019