Alex Petri di Temptation Island vicino alla ex Vittoria Bricarello, il gossip: “Ha tradito la fidanzata con lei”

Vittoria Bricarello ha attaccato sui social l’ex Alex Petri, con cui nel 2024 ha partecipato a Temptation Island e che oggi è impegnato con un’altra ragazza: “Sei porco e falso come hai sempre fatto. Da mesi non fate altro che lanciare frecciatine e raccontarvi favole”. Tuttavia, secondo alcune segnalazioni, il ragazzo avrebbe tradito la nuova fiamma proprio con la ex fidanzata.

Vittoria Bricarello contro Alex Petri e la nuova fidanzata. L'ex protagonista di Temptation Island ha attaccato sui social l'ex fidanzato, con cui aveva intrapreso il percorso nel programma condotto da Filippo Bisciglia, accusandolo di essere un "porco e falso" e pubblicando alcuni screen dei messaggi che lui le avrebbe mandato. Tuttavia, secondo alcune segnalazioni, i due ex fidanzati si sarebbero riavvicinati e Petri avrebbe tradito la nuova fiamma proprio con Bricarello.

Vittoria Bricarello attacca l'ex Alex: le parole sui social

Vittoria Bricarello ha attaccato via Instagram l'ex fidanzato Alex Petri, pubblicando alcuni screen del messaggi che lui le avrebbe mandato e in cui parla male della nuova fidanzata Arianna. "Ti ho bloccato su IG che quella faceva la pazza. Se ti scrive conferma che sei bloccata. Non ne posso più te lo giuro. Manco mia madre. Sei bloccata ovunque dille così”, avrebbe scritto il ragazzo alla ex. Bricarello si è poi sfogata commentato il comportamento del ragazzo: "Ancora sei porco e falso come hai sempre fatto nel programma e anche fuori. Quindi forse il problema non ero io visto che ancora OSI dare la colpa a me! Continuate pure a girare le vostre storie di fake amore sui social, che state insieme solo per sfruttarvi a vicenda". E ha poi concluso attaccando sia Petri che la sua nuova fiamma: "Siete una coppia e parlate ancora di me. Da mesi non fate altro che lanciare bugie, frecciatine e raccontarvi favole. Voi fate e dite, io continuo a rispondervi con le prove".

"Alex ha tradito la nuova fidanzata con la ex Vittoria", la segnalazione

Vittoria Bricarello e Alex Petri hanno partecipato insieme a Temptation Island nel 2024 e ne sono usciti separati: la ragazza ha deciso di chiudere la sua relazione e iniziare una conoscenza con il tentatore Simone Dell'Agnello, che aveva baciato nel villaggio. A distanza di un anno dal programma, pare che i due ex fidanzati si siano riavvicinati: stando a quanto racconta Lorenzo Pugnaloni, Alex avrebbe tradito la nuova fidanzata con la ex Vittoria Bricarello. Al momento non ci sono conferme da parte dei diretti interessati, ma i due avrebbero iniziato a risentirsi.