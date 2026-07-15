“Elisa Maino e Vicario sono una coppia”, gli indizi e il mazzo di rose: lui lo regalò uguale alla ex Fiordelisi

Elisa Maino starebbe frequentando Guglielmo Vicario. Dopo la relazione con Bresh, l’influencer avrebbe voltato pagina con il calciatore, già ex di Antonella Fiordelisi. Sui social alcuni indizi, tra cui un enorme mazzo di rose rosse.

Elisa Maino avrebbe ritrovato l'amore dopo la fine della relazione con Bresh. Se il cantante è stato avvistato in compagnia di Angelica Montini (la donna con cui Fedez aveva tradito Chiara Ferragni), l'influencer starebbe frequentando il calciatore Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham ed ex di Antonella Fiordelisi. A farlo pensare alcuni indizi social e un regalo recapitato alla 22enne.

I primi indizi di una possibile frequentazione tra Maino e Vicario risalgono a inizio luglio durante una vacanza a Ibiza. I due avrebbero trascorso insieme qualche giorno sull'isola spagnola, tra feste e giornate di relax in spiaggia. Ad accendere i sospetti, oltre a diversi like reciproci ai post su Instagram, anche uno scatto condiviso dal calciatore in cui si intravede una ragazza a scattargli la foto, che sembrerebbe proprio l'influencer. A questo si aggiunge una "coincidenza" di posti frequentata nello stesso periodo e una foto insieme ad altre persone scattata nella discoteca Ushuaia. Sarebbe la prima "foto di coppia", anche se in realtà non sono da soli ma con un gruppo di amici.

A questi dettagli si aggiunge anche un recente video TikTok pubblicato da Maino in cui mostra un enorme mazzo di rose rosse che le è stato regalato. "Chi mi conosce sa, io sto impazzendo", recita la didascalia. Il mittente è sconosciuto ma in molti utenti hanno ipotizzato che si tratti proprio di Vicario. Il calciatore non sarebbe nuovo a questi gesti: sempre secondo i fan più attenti, avrebbe regalato gli stessi fiori anche alla sua ex Antonella Fiordelisi, ai tempi della loro frequentazione, così come ad Alice Gini. Un gesto che sembra ripetersi, ma che al momento non conferma la frequentazione. I diretti interessati non si sono esposti pubblicamente, anche se presto potrebbero farlo per la prima volta.