Nuovo fidanzato per Valentina Ferragni dopo Napoletano: amore colombiano come la sorella Chiara

È colombiano e fa l’imprenditore il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni: dopo la rottura con Matteo Napoletano, la sorella di Chiara riparte da un compagno che ha una serie di caratteristiche in comune con José Hernández, che ha conquistato la più nota tra le Ferragni.

Nuovo amore per Valentina Ferragni. Il settimanale Chi ha fotografato la giovane a Portofino mentre cenava insieme a un uomo con il quale è stata poi immortalata mentre si scambiava un bacio. Dopo qualche drink e atteggiamenti che hanno tradito una certa confidenza, è stato proprio il bacio a chiarire che tra i due ci sarebbe qualcosa di romantico.

Sconosciuto il nome del nuovo compagno di Valentina: di lui si sa solo che è un imprenditore ed è colombiano, proprio come José Hernández, nuovo fidanzato della sorella Chiara.

Valentina è tornata single all’inizio del 2026. La sua relazione con Matteo Napoletano, con il quale stava da circa tre anni, si è interrotta senza troppo clamore e senza dichiarazioni ufficiali. Solo l’assenza di foto di coppia e il fatto che i due non comparissero più insieme aveva lasciato intendere che la relazione fosse finita. Ora, però, è evidente che Valentina ha voltato pagina al fianco del suo nuovo e misterioso amore. Un uomo che sembrerebbe avere più di una caratteristica in comune con il fidanzato, anche lui colombiano, della sorella. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Chi, che racconterà tutti i dettagli di questa nuova storia d’amore nell’edizione in edicola dall’8 luglio.

Leggi anche Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati avvistati insieme, la frequentazione tra la showgirl e il personal trainer continua

Valentina non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali a proposito di questa nuova relazione, né ha pubblicato foto sui social per aggiornare i follower sulla sua vita sentimentale. Del resto, nemmeno la sorella Chiara si era sbottonata all’inizio della sua relazione con José. Erano stati i paparazzi i primi a fotografarli insieme e a lasciar intendere che l’imprenditrice digitale si fosse nuovamente innamorata dopo la separazione da Fedez e la fine della storia con Giovanni Tronchetti Provera.

Solo quando il loro rapporto è diventato importante, Chiara ha deciso di presentare il suo nuovo amore in famiglia e ai follower sui social. Un percorso che, se le cose dovessero andare bene, potrebbe seguire anche Valentina.