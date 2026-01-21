Giovanni Tronchetti Provera è tornato con la moglie Nicole Moellhausen dopo la storia con Chiara Ferragni

Giovanni Tronchetti Provera è tornato ufficialmente con l’ex moglie Nicole Moellhausen. I due si erano separati nel 2023 e intanto l’imprenditore aveva avuto una storia con Chiara Ferragni, finita ormai qualche mese fa.

Dopo la fine della storia con Chiara Ferragni, l'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera è tornato agli amori del passato, come dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, in cui lo si vede sorridente e sereno accanto alla moglie Nicole Moellhausen. Un ritorno che si preannunciava già qualche mese fa, dal momento che in più occasioni il manager Pirelli era stato fotografato in compagnia della sua consorte.

Tronchetti Provera e la moglie in montagna

Le foto della rivista parlano chiaro, i due sono a Sank Moritz e appaiono felici, complici, sorridenti. L'immagine è quella di una coppia che si è ritrovata dopo aver attraversato la bufera, sono in montagna per partecipare a una festa di amici, e appaiono intimi, si abbracciano, si godono i momenti di convivialità, come se fossero tornati ad una vita che gli apparteneva, ma che avevano momentaneamente perso. Come fanno notare sul settimanale, i due indossano nuovamente la fede, a dimostrazione del fatto che il loro è un ritorno vero, una scelta consapevole che ha permesso ad entrambi di dare inizio a una nuova fase della loro vita.

La separazione da Nicole e la storia con Chiara Ferragni

I due si erano separati nel 2023, ma la notizia era passata un po' in sordina, proprio perché avevano deciso di evitare il clamore mediatico, tutelando anche i tre figli che hanno avuto negli anni in cui sono stati insieme. I rapporti, quindi, sono rimasti ottimi, non solo per la gestione familiare che ha sempre avuto il primo posto, ma anche perché tra Giovanni Tronchetti Provera e Nicole Moellhausen, c'è sempre stata stima e un forte affetto. Nel mentre, lui ha avuto una frequentazione con Chiara Ferragni, che è stata sotto gli occhi di tutti e sarebbe stato quasi impossibile il contrario, vista la notorietà di lei. Dalle prime paparazzate ai chiari segnali che la cosa stava scemando, la coppia è stata spesso oggetto del chiacchiericcio mondano, ma da qualche mese, ormai, i due hanno preso strade diverse e lui sembra aver ricucito con la moglie quel rapporto più solido e duraturo.