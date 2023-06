Ariadna Romero paparazzata con Julio Iglesias a Miami, avrebbe lasciato l’Italia per amore Una tv spagnola ha mandato in onda le immagini di Julio Jr Iglesias, fratello minore del popolare cantante, insieme ad Ariadna Romero, la modella che di recente ha raccontato la sua scelta di trasferirsi a Miami. Con lei anche Giulio, il figlio avuto dalla relazione con Pierpaolo Pretelli.

A cura di Giulia Turco

Ariadna Romero di recente si è trasferita a Miami insieme a Giulio, il figlio avuto da Pierpaolo Pretelli, che ora vivrà negli Stati Uniti. La notizia si è diffusa da qualche settimana tramite la modella che ha fatto sapere di aver trovato la piena comprensione da parte di Pretelli, nonostante l’importante distanza che lo separerà dal figlio. Le recenti paparazzate però sembrano rivelare di più sulla scelta di Ariadna di andare a vivere oltreoceano.

Le foto di Ariadna Romero e Julio Iglesias insieme

Una tv spagnola, 305shock, ha infatti rivelato che la modella sta frequentando Julio Iglesias, il fratello minore del noto artista spagnolo Enrique Iglesias che, guarda caso, da qualche tempo ha deciso di andare a vivere in Florida. La notizia e le immagini a corredo sono state rilanciate sui social italiani dall’esperto di gossip Amedeo Venza che ha rilanciato il gossip. In un primo momenti si era ipotizzato si trattasse di Enriquez, salvo poi precisare: “È Julio, il fratello più piccolo del cantante che, a quanto pare, avrebbe tradito la fidanzata proprio con Ariadna”. Motivo del gossip sui portali spagnoli sarebbe infatti la nuova relazione di Julio Jr che avrebbe iniziato a frequentare assiduamente la modella. Secondo alcune fonti spagnole tuttavia, Iglesias sarebbe tornato single da circa tre anni dopo aver sposato la modella belga Charisse Verhaert.

La scelta di Ariadna Romero di trasferirsi a Miami

“Non c’è stato un motivo specifico, ma una serie di cose insieme che mi hanno fatto prendere la decisione, ha spiegato la modella a proposito della sua scelta di lasciare l'Italia. “Mi si è ingranata una cosa di lavoro qui in Florida che nello stesso tempo mi avvicinava alla mia famiglia, avevo quindi un supporto col bambino", ha chiarito. "Tra l’altro era l’ultimo anno di Leo che non iniziava ancora le elementari, non poteva fargli che bene per la lingua e un’esperienza diversa. Ho preso e sono partita”. A Miami, ad ogni modo, oltre alla sua presunta nuova fiamma Ariadna può contare sulla presenza di molti dei suoi parenti, perché lì vivono sia il padre, che la sorella e la famiglia paterna, tutti cittadini americani. Per il momento, ha spiegato che non è prevista una data di ritorno in Italia.