Valeria Marini ha un nuovo amore, paparazzata al mare con il politico Gerolamo Cangiano

A cura di Elisabetta Murina

Valeria Marini ha ritrovato l'amore, dopo la fine della storia con Eddy Siniscalchi. La showgirl è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna mentre bacia con passione Gerolamo Cangiamo, deputato casertano di Fratelli D'Italia. Tra i due la passione, stando agli scatti, è incontenibile.

Valeria Marini paparazzata con un nuovo amore, le foto in spiaggia

Come mostrano gli scatti di Diva e Donna, nella vita sentimentale di Valeria Marini c'è una nuova fiamma. Si tratta di Gerolamo Cangiano, l'uomo che è riuscito a conquistare il suo cuore dopo la fine della storia con Eddy Siniscalchi e diversi flirt che le sono stati attribuiti. I due sono stati paparazzati su una bellissima spiaggia dell'Isola di Ponza, nel Lazio, sulla quale sono approdati dopo un giro in barca. Qui si scambiano effusioni e baci pieni di passione. Il settimanale descrive così il loro rapporto, che potrebbe essere solo un flirt estivo o l'inizio di una storia d'amore: "Lui non oppone resistenza alle arti seduttive della storica vedette del Bagaglino. Lei lo accerchia, sorniona, sin dall’imbarcazione su cui raggiungono l’approdo pontino, con altri compagni di viaggio".

Foto Diva e Donna

Chi è Gerolamo Cangiamo, la nuova fiamma di Valeria Marini

L'uomo che ha fatto battere il cuore di Valeria Marini si chiama Gerolamo Cangiano, detto Gimmi. Nato a Genova e cresciuto nel casertano, è un politico che milita in Fratelli d'Italia. Si è avvicinato al partito di Giorgia Meloni nel 2013 ed è diventato prima coordinatore provinciale e poi regionali del movimento in provincia. Alle elezioni regionali in Campania del 2015 si è candidato come consigliere regionale, poi nel 2017 viene eletto alla Camera dei Deputati come capolista di Fratelli d'Italia.