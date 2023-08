Truffe agli anziani, Valeria Marini: “Mia madre ingannata per 350 mila euro, l’ho vista soffrire” Valeria Marini al Messaggero parla dell’imminente approvazione del disegno di legge contro i raggiri ai danni degli anziani e ricorda la drammatica truffa che ha cambiato la vita di sua madre, Gianna Orrù: “Ingannata per 350 mila euro, l’ho vista soffrire tantissimo. Quella truffa ha cambiato la sua vita”.

A cura di Gaia Martino

Valeria Marini commenta la notizia dell'imminente approvazione del disegno di legge contro i raggiri ai danni degli anziani, si legge sul Messaggero. Lo scorso maggio è stata infatti votata in Senato la procedura per l'approvazione d'urgenza del Ddl 586 contro le truffe agli anziani e la madre della showgirl, Gianna Orrù, nel 2019 ne è stata vittima. Fu ingannata da un produttore cinematografico che le ha rubato oltre 350 mila euro fingendosi un operatore del trading online. La donna ancora attende giustizia – la prima udienza è prevista a marzo 2024 – e la vicenda le ha lasciato una profonda ferita. Al Messaggero la Marini ha spiegato che la madre ha sofferto molto per quanto accaduto: "Quella truffa ha cambiato la sua vita".

Le parole di Valeria Marini

Valeria Marini al Messaggero parla della truffa di cui la madre Gianna Orrù è stata vittima nel 2019. La donna, 85 anni, ne ha "sofferto moltissimo": "Quella truffa ha cambiato la sua vita. Mamma è stata vittima di un inganno, ha perso i risparmi di tanti anni di lavoro ma il danno più grave è stato psicologico: si è sentita umiliata, indebolita, tradita. Aver reso pubblico il suo caso l’ha in parte aiutata a risollevarsi ed è servito a lanciare l’allarme perché altri anziani non cadano nelle stesse trappole. La nuova legge dovrà accelerare i processi e prevedere pene severe per i malviventi. Chi la dura la vince, la giustizia trionferà".

Il racconto della truffa di Gianna Orrù

Fu un produttore cinematografico che aveva prodotto un cortometraggio interpretato da Valeria Marini a truffare Gianna Orrù, la madre della showgirl. "Venne in ufficio per parlare del filmato, poi iniziò a parlare di bitcoin, che investiva per guadagnare grosse somme. Pian piano ha conquistato la mia fiducia, si è creata un’amicizia e in fasi successive ho deciso di affidargli somme crescenti da far fruttare", le parole della signora al Messaggero. Tra febbraio e settembre 2018, contando i soldi destinati agli investimenti e il pagamento delle spese, gli diede quasi 400 mila euro: si accorse che le cose non tornavano, ha spiegato, grazie ad un estraneo: "Un ospite dell’hotel della mia ex nuora in Sardegna ha letto le carte e mi ha rivelato che i miei soldi non erano stati reinvestiti. Mi si è aperto il cervello e sono corsa dai carabinieri a sporgere denuncia". Poco dopo la sua vita precipitò: cadde rompendosi una spalla, "mi sentivo così frastornata" ha raccontato", "Sono rimasta chiusa in casa per mesi. Intanto quel tipo andava dicendo pubblicamente che avevo tentato di fare sesso con lui e millantava di avere delle mie foto nuda. L’ho denunciato anche per calunnia". Per concludere ha rivelato che troverà pace solo quando avrà giustizia:

