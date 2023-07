La richiesta ai fan di una coppia di ex gieffini: “Volevano in regalo una cucina da 13 mila euro” Una coppia che ha partecipato al Grande Fratello avrebbe avanzato una singolare richiesta ai fan: una cucina da 13 mila euro in regalo. Ancora ignoti gli autori della richiesta.

A cura di Stefania Rocco

Le coppie uscite dal Grande Fratello, come da consuetudine, continuano a raccogliere il consenso dei fan italiani. Sono migliaia quelli che, ogni anno, investono soldi per far volare sopra la Casa di Cinecittà aerei destinati a incoraggiarli o a trasmettere ai concorrenti messaggi che altrimenti non arriverebbero nella Casa. E il supporto di questi sostenitori continua anche a reality terminato, con regali e accorgimenti vari destinati a rendere più comoda la vita dei propri beniamini. Che sia l’acquisto di una capsule collection realizzata dal proprio gieffino di riferimento o la raccolta fondi per un viaggio, poco importa: i fan continuano a manifestare ai concorrenti del GF il proprio affetto in decine di modi diversi. Ma recentemente si starebbe rischiando di esagerare.

La denuncia di una fan del Grande Fratello

A denunciare quanto sarebbe accaduto tra i fan di una coppia e la coppia in questione è una fan che ha inviato all’esperta di gossip Deianira Marzano lo screen di una chat di gruppo a supporto della sua tesi. La persona in questione sostiene che uno degli ex concorrenti del Grande Fratello abbia chiesto ai propri follower un regalo da svariate migliaia di euro. “Li adoro ma francamente mi hanno deluso”, si legge nella segnalazione arrivata a Marzano, “Il fandom stava preparando una sorpresa per un regalo alla coppia e hanno pensato di non sprecare soldi e domandare a loro cosa poteva servire. Lui ha inviato il link di una cucina da 13 mila euro. Deia, ti rendi conto? Ti sembra una cosa normale?”.

Ancora ignota la coppia che avrebbe avanzato la richiesta

Per il momento, l’identità dell’ex gieffino che avrebbe fato tale richiesta ai suoi followers è rimasta ignota. Non è chiaro nemmeno se la coppia in questione abbia partecipato all’ultima edizione del reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini oppure a una delle edizioni precedenti del format. Ma non si tratterebbe di un caso isolato. Secondo una serie di segnalazioni, un’altra persona avrebbe inviato ai propri fan lo screen di una wishlist di Amazon chiedendo ai sostenitori di scegliere tra i prodotti elencati nella lista in vista di un eventuale regalo.