Ascolti TV 5 luglio: chi ha vinto tra Chi l’ha visto, New Amsterdam e Un amore in fondo al mare I dati Auditel di mercoledì 5 luglio. In TV la sfida tra il film di Rai1 Un amore in fondo al mare, il finale di New Amsterdam su Canale5 e una nuova puntata di Chi l’ha visto? su Rai3.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di mercoledì 5 luglio, ha offerto agli spettatori film, serie tv e programmi di approfondimento. Rai1 ha proposto il film Un amore in fondo al mare. Canale5 ha lasciato spazio al finale della serie tv New Amsterdam. Su Rai3, invece, è andata in onda una nuova puntata di Chi l'ha visto?. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Il successo di Chi l'ha visto?, Federica Sciarelli registra la share più alta

Rai1 ha trasmesso Un amore in fondo al mare. Il film di Maclain Nelson con Haley King e Beau Mirchoff è stato seguito da 1.942.000 spettatori pari al 12.9% di share. Canale5 ha trasmesso il finale della serie tv New Amsterdam, che ha registrato 1.537.000 spettatori pari al 9.7% di share. Subito dopo, è andata in onda la serie tv Madri – Una Vita d’Amore, che ha registrato 740.000 spettatori pari all’8.6% di share. Su Rai3, invece, spazio a Chi l'ha visto?. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli, tra gli altri servizi, ha anche proposto un'intervista esclusiva a Salvatore Parolisi, che sta scontando la pena per avere ucciso la moglie Melania Rea. Il programma di Rai3 è stato seguito da 1.890.000 spettatori con il 13.9% di share, la più alta della prima serata di mercoledì 5 luglio.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo ora cosa hanno proposto le altre reti generaliste e i relativi dati Auditel. Rai2 ha trasmesso la serie tv Delitti in paradiso, che ha intrattenuto 940.000 spettatori pari al 6.6% di share. Italia1 ha proposto il documentario Freedom Summer. Il programma realizzato da Roberto Giacobbo e la squadra di Freedom – Oltre il confine è stato seguito da 636.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Rete4, infine, è andato in onda il programma Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi. La trasmissione è stata seguita da 862.000 spettatori con il 7.4% di share.