Valeria Marini: “Con Jovanotti flirt di un anno. Cecchi Gori? Al primo incontro si fece la manicure” Intervistata dal Corriere della Sera, Valeria Marini racconta alcuni flirt del passato, come quello con Jovanotti durato circa un anno: “Eravamo giovanissimi, mi ha insegnato a guardare le stelle”. Poi la relazione di tre anni con Vittorio Cecchi Gori: “Mi mandò un enorme mazzo di rose”.

A cura di Elisabetta Murina

Valeria Marini si racconta in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ripercorrendo alcuni amori e gli anni d'oro in tv. Anche se non ama parlare dei rapporti del passato, la showgirl sarda svela di aver avuto un flirt con Jovanotti, durato circa un anno. Quanto alla carriera, negli anni ha spaziato dal Bagaglino a Domenica In, passando per il Festival di Sanremo nel 1997 con Mike Bongiorno e Chiambretti.

Le esperienze televisive di Valeria Marini

Tanti i nomi dello spettacolo con cui Valeria Marini, negli anni, ha condiviso palchi importanti. Da Pingitore che la volle al Bagaglino, insiemePrati, a Mike Bongiorno e Pippo Baudo, al Festival di Sanremo e a Domenica In. "Mike faceva corsetta e saltelli dietro al palco, per scaldarsi. Severo, con me però fu un amore. Una volta l’ho chiamato “Buongiorno”, che lapsus, non se la prese", ha ricordato a proposito della sua esperienza sul palco dell'Ariston nel 1997. Quanto a Baudo e Domenica In, dice: "Pippo era ed è l’enciclopedia della tv, un monumento. Preparavo le domande per le interviste e lui me le cambiava tutte, però non me la prendevo".

Gli amori di Valeria Martini, dal flirt con Jovanotti a Cecchi Gori

Tra gli uomini del passato di Valeria Marini, c'è anche Lorenzo Cherubini (Jovanotti). I due si sono incontrati giovanissimi, in Sardegna, quando lui era un dj e lei lavorava come ragazza immagine in discoteca. Un rapporto di cui ora ha bei ricordi, durato circa un anno: "L’ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo, io ragazza immagine, lui dj, eravamo giovanissimi. Meraviglioso, solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo. Durò un anno".

Per tre anni, poi, Marini è stata fidanzata con Vittorio Cecchi Gori, ex politico e produttore cinematografico. "Mi mandò un enorme fascio di rose ma del biglietto non ricordo. Mi invitò a cena a casa sua. Quando arrivai dovetti aspettarlo un’ora perché si stava facendo la manicure", ha raccontato a proposito del primo incontro e del modo in cui l'ha conquistata. Quanto al loro rapporto, anche da un punto di vista economico, preferisce non fornire ulteriori dettagli: "Non intendo scendere nel dettaglio. Per me i soldi non hanno valore, se lo meritava. Se avesse seguito i miei consigli sarebbe ancora il Vittorio Cecchi Gori degli Oscar".