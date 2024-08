Gli auguri di Giulia Salemi per il compleanno di Pierpaolo Pretelli: la dedica e il video del test di gravidanza

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

È un periodo d'oro per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: da poco hanno annunciato che presto diventeranno genitori e si godono questa estate all'insegna dell'amore, preparandosi ad una nuova avventura. Il 31 luglio è stato il compleanno dell'ex gieffino e l'influencer non ha potuto fare a meno di dedicargli un post su Instagram, accompagnato da una dedica e spunta anche il video del momento in cui gli ha comunicato l'esito del test di gravidanza.

Gli auguri di Giulia Salemi e il video della gravidanza

Una carrellata di foto che racconta i loro momenti più belli, tra sorrisi, abbracci, baci e soprattutto un evento che cambierà per sempre le loro vite: l'arrivo di una nuova vita. Il video, che compare nel carosello, ferma proprio quegli istanti in cui i due si abbracciano, commossi e nella mano lui tiene ben stretto il test di gravidanza. Parole, quelle di Giulia Salemi, che trasudano un sentimento nei confronti del suo compagno, ormai maturo e sconfinato:

Tanti auguri amore mio.. sei una persona meravigliosa , un papà dolce, un fidanzato rispettoso, un figlio responsabile, un amico altruista. Quando immagino nel dizionario il sinonimo per la parola bontà spunti tu. Grazie per avermi fatto scoprire l’amore vero e per essere il miglior compagno di viaggio con cui condividere questo nuovo capitolo della nostra vita. Auguri Papi

Giulia e Pierpaolo presto genitori

"Grazie per avermi fatto scoprire l'amore vero" scrive Giulia Salemi, che si riconduce perfettamente a quanto detto in una recente intervista a se stessa nel suo podcast in cui, parlando di Pierpaolo diceva: "È stato il primo uomo vero, mi ha reso donna", riferendosi a come insieme siano cresciuti e lui le abbia permesso di appianare tutte le sue insicurezze. L'arrivo di un figlio, come dichiarato da entrambi, è stata una cosa voluta e cercata, in un momento sereno della loro relazione, pronti per donare ancora più amore di quello che, vicendevolmente, si sono scambiati in questi anni.