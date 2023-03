Giaele De Donà in finale al GF: “La prima cosa fatta in 24 anni senza l’aiuto di mio marito” Giaele De Donà gioisce per la conquista del suo posto nella finale del Grande Fratello Vip: “In 24 anni è la prima cosa che sono riuscita a fare completamente da sola”. Si riferisce al fatto di non avere ottenuto supporto alcuno dal marito Bradford Beck.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giaele De Donà gioisce dopo avere guadagnato il terzo posto nella finale del Grande Fratello Vip. Commentando il risultato del televoto insieme alle amiche Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, la concorrente si è detta felice per essere riuscita ad agguantare questo traguardo senza avere ricevuto alcun supporto da parte del marito Bradford Beck, imprenditore che si è tenuto accuratamente lontano dal gioco. “Sai perché per me è una gioia essere arrivata in finale?”, ha chiesto Giaele, “Giuro che in 24 anni è olandese prima cosa che sono riuscita a fare completamente da sola. Aprivo un brand e tutti mi dicevano ‘ma tanto l’hai aperto perché tuo marito ti ha aiutata’. Sapere che l’ho fatto da sola, che lui non è mai venuto, è veramente…”.

Giaele De Donà: “Nessuno potrà dirmi che sono arrivata in finale grazie a mio marito”

Giaele, specificando di non avere ottenuto supporto alcuno da parte del marito Brad, ha aggiunto: “Sono arrivata in finale con le mie forze e sapendo che a causa della relazione che ho mi avrebbero buttata fuori. Pensavo che non mi avrebbero mai capita e invece sono arrivata in finale con le mie forze, da sola, nessuno potrà dire che ce l’ho fatta grazie a mio marito”.

Giaele De Donà: “Mi sentivo sminuita dall’importanza di mio marito”

La concorrente ha dichiarato di essersi spesso sentita a un livello inferiore rispetto al marito, imprenditore affermato nella sua attività: “Tante volte mi sono sentita sminuita. Quando andavo con mio marito alle cene sapevo che era lui quello importante e io mi sentivo la bella ragazza che gli stava accanto. Invece sono io, sono Giaele! È una soddisfazione, per una volta, per dire che l’ho fatto io”. Bradford non ha ancora commentato pubblicamente il traguardo raggiunto dalla moglie in questa edizione del GF Vip.