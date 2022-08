Come funziona BeReal, il nuovo social che mostra come sei davvero Motivo del successo è il suo particolare funzionamento. BeReal è incentrato sulle foto ma ha delle regole ben specifiche per condividerle: si può infatti pubblicare solo una fotografia al giorno entro due minuti dopo aver ricevuto la notifica dell’app.

A cura di Lorena Rao

I social network si trovano in un momento di grandi cambiamenti. Il recente rebranding di Meta di Mark Zuckerberg sta rendendo Facebook e Instagram delle piattaforme sempre più concentrate sui video, in modo da contrastare la diffusione di TikTok, che è della società privata cinese ByteDance. Una via che però non sta convincendo l'utenza, in special modo di Instagram: negli scorsi giorni influencer di grande calibro come Kylie Jenner, Kim Kardashian e Chiara Ferragni hanno dato origine allo slogan "Make Instagram Instagram Again", per dare nuova centralità al rapporto tra gli amici che si seguono e alle foto, al posto di video e reel di account sconosciuti sponsorizzati o spinti dall'algoritmo.

In questo marasma di social in crisi di identità, ce n'è uno che invece ha le idee molto chiare, ottenendo il riscontro positivo degli utenti, pur essendo molto giovane rispetto ai suoi concorrenti. Si tratta di BeReal, piattaforma francese nata nel 2020 che in questi giorni ha scalato le classifiche dell'App Store americano, superando persino TikTok, Instagram e Twitter. Motivo del successo è il suo particolare funzionamento. BeReal è incentrato sulle foto ma ha delle regole ben specifiche per condividerle: si può infatti pubblicare solo una fotografia al giorno entro due minuti dopo aver ricevuto la notifica dell'app.

In particolare è richiesto un selfie e una foto fatta dalla fotocamera principale. Un "vincolo creativo", come quello dei caratteri limitati di Twitter, per stimolare gli utenti. Per il resto niente like né follower: l'obiettivo di BeReal non è creare l'ennesima piattaforma per content creator e aziende ma un luogo intimo e genuino, lontano dai filtri patinati dei social concorrenti, per rimettere in contatto gli amici. Un concetto ribadito non solo dal nome dell'app, "essere veri", ma anche dal suo slogan che recita: "your friends for real", i tuoi amici per davvero. Il team dietro lo sviluppo dell'app ha affermato che BeReal non serve per diventare famosi, ma vuole essere un'alternativa per chi ha voglia di condividere i propri contenuti con persone fidate senza la pretesa di mostrare una vita meravigliosa, apparente, alla ricerca ossessiva di like e interazioni per catturare l'attenzione delle aziende.