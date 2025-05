video suggerito

Bisogna davvero inserire un PIN su WhatsApp? A cosa serve il nuovo codice di sicurezza Il PIN a sei cifre di WhatsApp aggiunge un livello di protezione fondamentale: ecco come funziona e perché è importante attivarlo subito. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

WhatsApp ha inviato un messaggio ai suoi utenti. Nel testo si legge: “Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza. Sapevi di poter impostare un PIN per rendere il tuo account WhatsApp ancora più sicuro? Attiva la verifica in due passaggi e raddoppia la protezione del tuo account”. Agli utenti viene chiesto di inserire e confermare un PIN di sei cifre e scegliere una mail per verificare l'account.

L'obiettivo è proteggere l'account. La verifica in due passaggi è una funzione opzionale che aumenta la sicurezza. Può essere utile in caso di attacchi informatici o furti di account. Sono aumentate le truffe su WhatsApp. Abbiamo seguito la il caso di "ciao mamma", e anche della "finta ballerina", in cui gli hacker inviano un falso link fingendosi un parente o un amico, e chiedono di votare una bambina per farle vincere un premio di ballo. Chi clicca sul link perde l'accesso a WhatsApp.

Attivare la verifica in due passaggi su WhatsApp è una delle misure di sicurezza più efficaci per proteggere il proprio account da furti e truffe. Con questa funzione, ogni volta che si tenta di registrare il proprio numero su un nuovo dispositivo, oltre al codice ricevuto via SMS verrà richiesto anche un PIN scelto dall’utente. Ma a cosa serve esattamente questo processo?

A cosa serve il PIN richiesto da WhatsApp

Il Pin scelto dall’utente diventa una barriera aggiuntiva che impedisce agli hacker di accedere all’app. Anche se qualcuno conosce il tuo numero di telefono, senza il PIN non potrà completare la registrazione su un nuovo dispositivo. Questo sistema tutela quindi l’identità digitale dell’utente, difendendo informazioni personali, conversazioni sensibili e persino dati bancari, spesso condivisi tramite chat. Inoltre, riduce drasticamente il rischio di truffe: un account compromesso può infatti essere usato per ingannare amici e familiari.

"Quando attivi la verifica in due passaggi, puoi scegliere di inserire l'indirizzo email. In questo modo, se dimentichi il PIN, WhatsApp potrà inviarti un link via email per reimpostarlo, e il tuo account sarà protetto", ha spiegato WhatsApp sulla sua pagina ufficiale. "Dopo aver abilitato la verifica in due passaggi, WhatsApp ti chiederà di inserire regolarmente il PIN come promemoria. A patto che il PIN non venga reimpostato, riceverai un promemoria una volta a settimana."

Come attivare la verifica in due passaggi

Una volta ricevuto il messaggio, attivare la verifica è semplicissimo, ogni passaggio è spiegato nel dettaglio sul sito ufficiale dell'app:

Apri le Impostazioni di WhatsApp.

di WhatsApp. Tocca Account > Verifica in due passaggi > Attiva o Configura PIN .

> > o . Inserisci il PIN a sei cifre che hai scelto e confermalo.

Fornisci un indirizzo email a cui hai accesso o tocca Salta se preferisci non aggiungere l'indirizzo email.

se preferisci non aggiungere l'indirizzo email. L'indirizzo email è fondamentale per poter reimpostare la verifica in due passaggi e per proteggere il tuo account.

Tocca Avanti, conferma l'indirizzo email e tocca Salva o Fine.

Per disattivare invece la verifica in due passaggi basterà aprire le Impostazioni di WhatsApp e selezionare Account > Verifica in due passaggi > Disattiva.