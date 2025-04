video suggerito

Apri un messaggio e perdi l’accesso a WhatsApp: come funziona la truffa della ballerina Il messaggio arriva da un contatto salvato, non da un numero sconosciuto, e spiega come la ballerina ritratta in foto potrebbe accedere a una borsa di studio se ottiene abbastanza voti. Chi apre il link perde l’accesso a WhatsApp, che viene bloccato dai truffatori, Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

Arriva un messaggio su WhatsApp, è la foto di una ballerina con il body nero e la gamba alzata. Sotto l'immagine c'è scritto: "Per favore votate per Federica in questo sondaggio, è la figlia di una mia amica, basta un click per farle vincere il concorso". Chi apre il link cade nella trappola. Il messaggio infatti è un'esca inviata dai truffatori, l'obiettivo è rubare dati personali e impadronirsi dell'account WhatsApp.

A rendere la truffa credibile è proprio il mittente. Il messaggio infatti di solito arriva da un nostro contatto salvato in rubrica. In realtà è una vittima della truffa. Chi preme sul link della ballerina riceve una richiesta di log in e un sms con un numero di telefono da copiare. Una volta seguite le indicazioni i truffatori rubano l'account e cominciano a inviare lo stesso messaggio a tutti i numeri salvati. La truffa diventa così una catena di Sant'Antonio che si autoalimenta, difficile da riconoscere e bloccare.

Come funziona la truffa della Ballerina

Il messaggio arriva da un contatto salvato, non da un numero sconosciuto, e spiega come la ballerina ritratta in foto potrebbe accedere a una borsa di studio se ottiene abbastanza voti. I truffatori spiegano: "No c'è alcun richiesta economica, poco sforzo: solo un click per farle vincere il concorso. Il premio principale è una borsa di studio per l’istruzione gratuita per tutto il prossimo anno, questo è molto importante per lei. Grazie mille! (e di seguito il link per votare)”.

Non c'è però nessun concorso. Siamo di fronte a un caso di smishing, una tecnica per ingannare le vittime e indurle a fornire informazioni personali, credenziali di accesso o dati bancari. I truffatori inviano messaggi che sembrano provenire da qualcuno di affidabile come un amico, un familiare oppure banche, che chiedono di cliccare su un link dannoso che porta a un sito falso simile a quello ufficiale, dove la vittima inserisce le proprie credenziali. Chi preme, in questo caso, non solo subisce un furto dei dati ma perde l'accesso a WhatsApp, che viene bloccato dai truffatori, è impossibile anche salvare i messaggi.

Cosa fare per proteggersi dalla truffa

La regola d'oro è non aprire mai i link ricevuti per sms, anche se provengono da amici e parenti, e verificare sempre con il contatto che ha inviato il messaggio per capire di cosa si tratta. Basta una chiamata per accorgersi di essere diventati l'esca di una truffa. Non bisogna poi mai fornire dati sensibili o compilare form dove chiedono di inserire informazioni riservate o dati della carta di credito o debito. Infine bloccare e segnalare i numeri sospetti alle autorità competenti o al proprio operatore telefonico. È anche possibile segnalare i messaggi anomali a Whatsapp e bloccare i contatti direttamente sull'app.