La truffa dei punti Esselunga: tutto inizia dal messaggio “21.980 punti accumulati” sulla Carta Fidaty

Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di un messaggio proveniente da Esselunga che parla di “21.980 punti accumulati” sulla Carta Fidaty. Abbiamo verificato il messaggio: è una truffa, evitate di cliccare su qualsiasi link.

Negli ultimi giorni è capitato a molti utenti. Arriva un messaggio da Esselunga, con una notifica quasi sorprendente. La catena di supermercati spiega che ci sono 21.980 punti accumulati sulla Carta Fidaty. Tutti in scadenza. Ora, 21.980 punti sulla Carta Fidaty non sono pochi. Non è semplicissimo definire con quanti euro di spesa vengono accumulati perché le offerte alterano un po’ il conteggio. Ma guardiamo il catalogo: con 7.600 punti è possibile avere un ingresso Escape da 5 ore a QC Terme dei Bagni Vecchi di Bormio. Con la stessa cifra si possono avere ingressi anche in altri impianti termali. E questi sono i premi più alti che si possono ottenere.

I 21.980 punti promessi dal messaggio di Esselunga quindi potrebbero contenere al loro interno tre dei premi più cari che si possono trovare nel catalogo. Oppure potreste entrare 8 volte all’Acquario di Genova. O 6 volte a Gardaland. Oppure potreste prendervi due friggitrici ad aria. O due trolley Samsonite. Insomma un buon cumulo. Peccato che il messaggio, pur fatto bene, sia un falso.

Cosa controllare nel messaggio finto di Esselunga

L’elemento più importante è il dominio. Il sito ufficiale di Esselunga è esselunga.it. Nello specifico l’homepage ha come url: esselunga.it/it-it/homepage.html. Il sito che viene indicato nel messaggio è completamente diverso. Vediamo il testo integrale del messaggio: “Gentile Cliente, i 21.980 punti accumulati sulla sua Carta Fidaty stanno per scadere. La invitiamo a riscattarli subito per continuare a godere dei vantaagi riservati ai clienti Fidaty: Esselunga.im/it. Se siete in dubbio su domini o indirizzi di provenienza, controllate sempre la sezione Frodi Online dal sito ufficiale".

Al netto del refuso su “vantaagi”, il dominio a cui rimanda il messaggio è sbagliato. Non solo. Viene bloccato anche da Google Chrome: “Gli attaccanti sul sito che hai cercato di visitare potrebbero indurti con l'inganno a installare software o a rivelare informazioni come password, numeri di telefono o delle carte di credito”. Interessante lo spoofing, l’insieme di tecniche con cui si riesce a mascherare la propria identità sul web. Il messaggio non sembra essere stato inviato da un numero casuale, arriva da un account che compare sullo smartphone come “Esselunga”.