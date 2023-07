Perché il sistema di allarme di IT-Alert è suonato nella regione sbagliata Da Rovigo a Venezia, passando per Chioggia, ci sono diversi utenti che hanno raccontato di aver ricevuto l’sms del messaggio di test IT-Alert, il sistema di allarme che nelle ultime settimane la Protezione Civile sta testando in diverse regioni italiane. Teoricamente oggi le notifiche dovevano fermarsi ai confini dell’Emilia-Romagna.

“Ho avuto paura, pensavamo all’acqua alta o a una guerra”. Lido di Venezia, negozio di vestiti. Alle 12.00 di oggi, 19 luglio, in tutta l’Emilia Romagna è cominciato il test di IT-Alert, il sistema di allarme pubblico per informare la popolazione italiana in caso di emergenze naturali. Tutti i cittadini che vivono nella regione, avvisati da tempo, hanno ricevuto una notifica accompagnata da allarme sonoro per verificare che il nuovo sistema funzioni. Qualcuna di queste notifiche però è andata ben oltre i confini della regione.

La segnalazione che Fanpage.it ha ricevuto arriva dal Lido di Venezia, un posto che si trova a circa 50 kilometri dai confini dell’Emilia Romagna. Ma ce ne sono anche altre. Fanpage.it ha contattato anche Radio Clodia, una radio locale di Chioggia. Anche qua sono stati confermati dei casi di persone che hanno ricevuto una notifica di IT-Alert. Su TikTok qualcuno dice di aver ricevuto notifiche anche dalla Lombardia, ma questo è più difficile da verificare. Ovviamente nessuna di queste persone si aspettava di ricevere la notifica, cosa che ha provocato qualche spavento di troppo.

Come vengono inviate le notifiche It-Alert

Il sistema di allerta IT-Alert è gestito dalla Protezione Civile e invia una notifica sugli smartphone. Per farla arrivare non c’è bisogno di un’app: tutto avviene attraverso una tecnologia di cell-broadcasting che invia lo stesso pacchetto di dati a tutti gli smartphone agganciati dalle celle di un determinato territorio. In futuro queste notifiche riguarderanno solo le aree coinvolte in un’emergenza geologica. Per adesso invece invece i test vengono fatti su base regionale, cercando di agganciare tutte le celle di una regione.

I problemi di invio dipendono dall'overshooting

La Protezione Civile ha spiegato a Fanpage.it che la possibilità di questi errori era già nota in fase di sviluppo. Il fenomeno nello specifico si chiama overshooting e in succede quando le antenne da cui partono i pacchetti di dati che poi conducono alla notifica sono posizionate in luoghi sopraelevati o di confine. Regione Veneto nei giorni scorsi aveva diffuso un comunicato stampa che spiegava come il test di IT-Alert sarebbe arrivato anche in alcuni comuni della provincia di Rovigo, ai confini con l’Emilia Romagna.