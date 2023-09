Tenerezze per Carlo Conti e famiglia, gita a Venezia con la moglie Francesca e il piccolo Matteo Carlo Conti e sua moglie Francesca trascorrono qualche giorno insieme a Venezia e il figlio Matteo. Foto rarissime per il conduttore che, di solito, è piuttosto riservato.

A cura di Ilaria Costabile

Carlo Conti è uno dei volti più amati della tv, professionale e impeccabile in ogni show da lui condotto, è però da sempre molto riservato sul suo privato, ed è per questa ragione che le foto pubblicate sul settimanale Chi, rappresentano un'occasione più unica che rara. Il conduttore, infatti, è stato beccato insieme alla moglie Francesca e al figlio Matteo, durante una passeggiata a Venezia.

Le foto di Carlo Conti e famiglia a Venezia

Un modo per unire l'utile al dilettevole quello di Carlo Conti che, prima di recarsi a Verona per condurre i Tim Music Awards, insieme a Vanessa Incontrada in diretta dal palco dell'Arena, ha voluto trascorrere qualche giorno a Venezia, accompagnato da moglie e figlio, per mostrare al piccolo le bellezze di una delle città più affascinanti del mondo. Ed eccoli, quindi, camminare per le stradine, intenti a salire sugli iconici taxi boat per raggiungere una parte o l'altra della città. Tra passeggiate e soste, poi, non mancano momenti di tenerezza, anche con sua moglie Francesca, con la quale scambia un tenero bacio.

Il ritorno di Tale e Quale Show

Il conduttore, soprattutto da quando è diventato papà, cerca di non stare mai troppo lontano dalla sua famiglia e approfitta dei momenti propizi per trascorrere del tempo insieme, come in questi giorni veneziani prima del lavoro all'Arena di Verona. Dal 22 settembre, poi, riparte anche l'impegno con Tale e Quale Show, il programma del venerdì sera, i cui ascolti sono tra i più soddisfacenti del palinsesto tv, per la capacità di intrattenere e divertire attraverso la musica, complice un cast che in questi anni è sempre stato foriero di interessanti novità, intrecciando dei personaggi che non sempre rientrano nel parterre Rai. Quest'anno tra i partecipanti ci sarebbe dovuta essere anche Cristina Scuccia che, però, aveva posto delle condizioni che non le avrebbero consentito di cimentarsi in questa avventura tv.