Marco Bocci: "Recitare con mia moglie Laura Chiatti mi ha fatto scoprire tante cose nuove su di lei" In un'intervista Marco Bocci parla del suo nuovo libro e dell'esperienza di condividere il set con la moglie Laura Chiatti, con cui recita in una nuova fiction Rai.

Marco Bocci si racconta in un'intervista. L'attore parla del suo nuovo libro e rivela come è stato lavorare con sua moglie Laura Chiatti, con cui recita nella nuova fiction Rai1 Nei tuoi panni.

Marco Bocci: "Mi sembra di essere sempre all'inizio, ogni progetto è nuovo"

Marco Bocci è autore del libro Nelle tue mani, nella sua pelle. Intervistato da Libero Magazine, spiega che "se è ispirato" e se sente "la necessità di farlo", potrebbe scrivere ovunque. Alla base, c'è uno sfogo creativo, un atto di liberazione e il desiderio di raccontare ciò che si vuole. Alla domanda legata alla scelte artistiche e al punto della carriera in cui si trova, non nasconde che si tratta di un quesito difficile a cui rispondere:

A me sembra sempre di essere all'inizio, perché ogni progetto è un progetto nuovo. Facciamo un mestiere dove ci si può fermare, ma ci si ferma sempre per assurdo e sempre si ricomincia con qualcosa di nuovo. Ogni film, ogni lavoro, ogni progetto lo vivi dedicandovi tutte le più grandi speranze, emozioni. È complicato riuscire a dare un livello di scala al percorso che si fa, perché è sempre come ricominciare.

Marco Bocci: "Per la prima volta ho recitato con mia moglie Laura Chiatti"

Non è la prima volta che Marco Bocci e Laura Chiatti lavorano insieme, ma in passato lui indossava i panni del regista e lei di attrice. "Come attori è stata la prima esperienza, è stata molto divertente condividere la scena sul set in una serie molto complicata, che ci ha dato la possibilità di confrontarci, di fare qualcosa che non avevamo mai fatto" spiega. La fiction gli ha dato l'occasione di dialogare e di provare scene, in un percorso che descrive come molto creativo e divertente. "Una persona scopre sempre, giorno dopo giorno, passo dopo passo qualcosa di nuovo – dice a proposito di sua moglie – Sicuramente anche lavorativamente ho scoperto tante cose nuove di lei".