Alex: “Con Cosmary è amore, lei è stata la prima persona che ho visto dopo la finale di Amici” Alex dopo Amici è stato ospite di Verissimo nella puntata andata in onda oggi, ha raccontato dell’amore che prova per Cosmary, la ballerina conosciuta nel talent.

A cura di Gaia Martino

Alex è stato ospite di Verissimo oggi dopo la sua avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il cantante arrivato sino alla finale del talent ha conosciuto Cosmary, la ballerina che non riuscì ad arrivare alla fase del Serale. La loro conoscenza, che era appena iniziata, ebbe un improvviso stop ma la lontananza non li ha separati. Maria De Filippi li ha messi in contatto telefonico, poi una volta finito il programma, la scorsa domenica, si sono potuti riabbracciare. Alex è molto timido, ha spesso fatto fatica a esprimere i suoi sentimenti. A Silvia Toffanin ha confessato di provare vero amore per la sua fidanzata.

Le parole di Alex per Cosmary

Un Alex molto timido a Verissimo, nella puntata andata in onda oggi, ha svelato di provare vero amore per Cosmary, la ballerina conosciuta nel talent show di Maria De Filippi. Il saluto tra loro, arrivato molto presto, è stato un brutto colpo, ma il cantante e la ballerina, nonostante la lontananza, sono rimasti uniti.

Quando abbiamo interrotto la nostra conoscenza, appena nata, è stato un colpo. Lei è stata la prima persona che ho visto dopo la finale, troverò sempre il tempo per lei. Si, è amore.

La storia d'amore tra Alex e Cosmary

Tra le love story nate ad Amici 21, anche quella composta da Alex e Cosmary. I due però, a differenza degli altri innamorati – Albe e Serena e Dario e Sissi – si sono dovuti separare presto, essendo la ballerina eliminata prima della fase del Serale. Nonostante i due caratteri diversi, si sono innamorati e lasciati andare alle tenerezze. Dopo il saluto ad Amici, Maria De Filippi gli ha dato l'opportunità di sentirsi telefonicamente. Nonostante il cantante sia molto timido, con lei si è lasciato andare e dopo averle confessato – durante il programma – di sentire la sua mancanza, ora a Verissimo ha rivelato di essere innamorato.